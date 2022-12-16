İsmail Köybaşı yine kendini aştı. Çaykur Rize- Göztepe maçında öyle bir gol attı ki inanılmaz

TFF Birinci Lig'de bu akşam Çaykur Rizeslor'la Göztepe karşı karşıya geldi.
Maçın ilk yarısı golsüz berabere tamamlandı.
İkinci yarıda Göztepe frikik kazandı.
Maçın 47. dakikasında topun başında İsmail Köybaşı geldi.
İsmail Köybaşı topa öyle vurdu ki, top döne döne köşeden ağlarla buluştu.
Göztepe bu golle 1-0 öne geçti.
53'te Romal Palmer durumu 2-0 yaptı.
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