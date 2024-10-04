Çaykur Rizespor galibiyet hasretine son verdi! Çaykur Rizespor: 2 - Antalyaspor: 1

Düzenleme: Kaynak: İHA
Çaykur Rizespor galibiyet hasretine son verdi! Çaykur Rizespor: 2 - Antalyaspor: 1

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Çaykur Rizespor sahasında Antalyaspor'u 2-1 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Çaykur Rizespor sahasında Antalyaspor'u 2-1 mağlup etti.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

72. dakikada sağ kanattan Mithat'ın ceza sahasına ortasında Zeqiri’nin vuruşunda savunma topu kornere çeldi.

88. dakikada sağ kanattan Mert’in pasında Gaich'in şutu savunmadan döndü. Dönen topla yeniden buluşan Gaich meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 2-1

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Hakemler: Burak Pakkan, Anıl Usta, Mert Bulut

Çaykur Rizespor: Grbic, Taha, Mosci, Alikulov, Halil Pehlivan, Papanikolaou (Mithat Pala dk. 71), Hadziahmetovic, Varesanovic (Anıl Yaşar dk. 89), Akintola (Minchev dk. 62), Emrecan (Zeqiri dk. 62), Jurecka (Sowe dk. 71)

Yedekler: Tarık Çetin, Olawoyin, Buljubasic, Eray Korkmaz, Ayberk Karapo
Teknik Direktör: İlhan Palut

Antalyaspor: Pric, Mert, Veysel, Thalisson, Güray, Kaluzinski (Van de Streek dk.55), Petrusenko (Abdurrahim Dursun dk.62), Larsson (Soner Dikmen dk. 60), Townsend (Safuri dk. 60), Djenepo (Gaich dk. 55), Samudio

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Yedekler: Gerxhaliu, Erdoğan Yeşilyurt, Abdullah Yiğiter, Harun Toprak, Burak İngenç

Teknik Direktör: Alex de Souza
Goller: Jurecka (dk. 38), Alikulov (dk. 45) (Çaykur Rizespor), Gaich (dk. 88) (Antalyaspor)
Sarı kartlar: Papanikolaou, Akintola, Emrecan, Varesanovic, Sowe, Grbic (Çaykur Rizespor), Larsson, Petrusenko (Antaylaspor)

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