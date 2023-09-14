Çaykur Rizespor İngiliz yıldızı resmen duyurdu

Çaykur Rizespor, Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest forması giyen Jonjo Shelvey'i kadrosuna kattı.

KAYNAK: AA
Çaykur Rizespor İngiliz yıldızı resmen duyurdu

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, İngiliz Jonjo Shelvey'i 1 yıllığına kiralık olarak renklerine bağladı.

Yeşil-mavili ekipten yapılan açıklamada, 31 yaşındaki orta saha oyuncusunun transferi için İngiltere Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest ile anlaşmanın sağlandığı belirtilerek, "Sağlık kontrolünden geçen 31 yaşındaki İngiliz merkez orta saha oyuncusu Jonjo Shelvey, kendisini 1 yıllığına kiralık olarak yeşil-mavili renklerimize bağlayan sözleşmeyi imzalamıştır." ifadelerine yer verildi.

(AA)

Öne Çıkanlar
MasterChef All Star eleme potasına kim gitti? 13 Eylül MasterChef All Star dokunulmazlığı kim aldı?
MasterChef All Star eleme potasına kim gitti? 13 Eylül MasterChef All Star dokunulmazlığı kim aldı?
İhracat rekortmeni Türk firma neden İtalyanlara satıldı?
İhracat rekortmeni Türk firma neden İtalyanlara satıldı?
Zeytin ağaçlarının arkasında neler olduğunu Şerafettin Tilki açıkladı. Yöneticiler seyretmedi dahil oldu
Zeytin ağaçlarının arkasında neler olduğunu Şerafettin Tilki açıkladı. Yöneticiler seyretmedi dahil oldu
Demir kazık Egemen. Herkes görevden alınabilir Egemen Bağış'a dokunulamaz. 5 büyükelçi daha değişti o değişmedi
Demir kazık Egemen. Herkes görevden alınabilir Egemen Bağış'a dokunulamaz. 5 büyükelçi daha değişti o değişmedi
MasterChef All Star 88 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 88 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Büyük İstanbul depremi olacak mı? Erhan Afyoncu Şener Üşümezsoy'un deprem teorisini destekledi
Büyük İstanbul depremi olacak mı? Erhan Afyoncu Şener Üşümezsoy'un deprem teorisini destekledi
Son Haberler
NASA uzaylı raporunu açıkladı. Dünya merakla bekliyordu Güncel
NASA uzaylı raporunu açıkladı. Dünya merakla bekliyordu
FIFA 24'ün Türkiye'deki en iyi oyuncuları açıklandı. Listenin başında bakın kim var? Spor
FIFA 24'ün Türkiye'deki en iyi oyuncuları açıklandı. Listenin başında bakın kim var?
FIFA 'The Best' adaylarını açıkladı Spor
FIFA 'The Best' adaylarını açıkladı
İstanbul'da yaşayan Faslı oyuncu İman Casablanca : Fas depreminde arkadaşımı kaybettim Magazin
İstanbul'da yaşayan Faslı oyuncu İman Casablanca : Fas depreminde arkadaşımı kaybettim
Yeşim Salkım'dan şeriatçı Halil Konakçı'ya tokat gibi cevap. Kadınlar korkmadan cevap veriyor Güncel
Yeşim Salkım'dan şeriatçı Halil Konakçı'ya tokat gibi cevap. Kadınlar korkmadan cevap veriyor
89 yaşındaki adam 83 yaşındaki eşini 32 bıçak darbesiyle öldürmüş Güncel
89 yaşındaki adam 83 yaşındaki eşini 32 bıçak darbesiyle öldürmüş
Keşan'da depo yangını Güncel
Keşan'da depo yangını