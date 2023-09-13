Çaykur Rizespor Shelvey'de mutlu sona yakın

Türkiye'de yaz transfer döneminin sonlarına gelirken Çaykur Rizespor, bomba bir transferi bitirmek üzere

İngiliz basınından Telegraph'ın haberine göre; Karadeniz temsilcisi, Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest'ın kadrosunda düşünmediği 31 yaşındaki İngiliz orta saha Jonjo Shelvey'i renklerine bağlamaya hazırlanıyor.

Haberin detayında ise İngiliz yıldızın kısa süre içinde Türkiye'ye gideceği ve kiralık olarak Çaykur Rizespor'a katılmasının beklendiği kaydedildi.

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Newcastle United'dan Nottingham Forest'a transfer olan tecrübeli oyuncu, çıktığı 8 resmi maçta skor katkısı yapamadı.

Shelvey daha önce Newcastle United, Swensea City ve Liverpool formalarını da giymişti.