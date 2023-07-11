Çaykur Rizespor'dan büyüklere transfer taarruzu

Rizespor transferde hedeflerini büyüttü.

Çaykur Rizespor'dan büyüklere transfer taarruzu

Süper Ligde kalıcı olmayı hedefleyen Çaykur Rizespor neredeyse baştan aşağı kadro değişecek. Transferde şu ana kadar sessiz kalan, henüz kimseye imza attırmayan Çaykur Rizespor'da büyüklere transfer taarruzu var.
Fanatik'in haberine göre 4 büyüklerden oyuncuları gündemine alan Yeşil Mavililer, Fenerbahçe'den Samet Akaydın, Galatasaray'dan Taylan Antalyalı, Emre Kılınç ve Yunus Akgün'ü istedi.
BOMBALARI PATLATACAK
Çaykur Rizespor ayrıca geçen yıl Antalyaspor'da görev yapan Fernando'yu kadrosuna katmak istiyor. Rizespor, Alanyaspor'un golcüsü Ahmed Hassan için de harekete geçti. Karadeniz temsilcisi, iki oyuncu ile görüşüp, transferleri bitirmek istiyor. Hayli kabarık bir listeyle görüşmelerine devam eden Çaykur Rizespor bu hafta içerisinde bombaları patlatmak istiyor.
Rizespor'un transferdeki şu ana kadar attığı tek somut adım Karabağ'dan Kevin Medina oldu. Yeşil-Mavililer, Medina'yla ön protokol yaptı. Kolombiyalı stoperin birkaç gün içerisinde şehre gelerek imzayı attıktan sonra çalışmalara katılacağı belirtildi.

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