Çaykur Rizesporlu Shelvey: Umarım Fenerbahçe kazanır

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Çaykur Rizesporlu Shelvey: Umarım Fenerbahçe kazanır
Çaykur Rizespor'un İngiliz futbolcusu açıklamalarda bulundu.

Çaykur Rizespor'un İngiliz futbolcusu Jonjo Shelvey, Tivibu Spor'a çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Shelvey, şunları söyledi:

"Futbolda her zaman inişler çıkışlar olabiliyor. Hatalarımızdan ders çıkardık. Önemli olan sezon sonu hedeflerimize ulaşmak. Ligi çok iyi bilmiyorum ama bu takımın ligde sürekli olarak üst sıraları zorlayabileceğini düşünüyorum. Ligde ilk iki sırayı kastemiyorum ama Çaykur Rizespor'un düzenli olarak Avrupa kupalarını zorlayacak kapasitesi var bence. Deplasmandaki kötü döngüyü kırdığımız zaman, onun vereceği öz güven ile çok daha iyi işler yapacağız.

Ailem Rize'de olmaktan mutlu. Çocuklarım burayı çok seviyor. Kulüp benim ne istediğimi biliyor, burada kalmak beni çok mutlu eder. Rize'nin havası İngiltere'nin havasına benziyor."

Shelvey, UEFA Konferans Ligi'ndeki muhtemel Fenerbahçe - Aston Villa eşleşmesi hakkında da "Aston Villa'ya özel bir ilgim ya da sevgim yok, olası bir eşleşmede umarım Fenerbahçe kazanır" dedi.

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