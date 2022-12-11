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Kale direğinin altında kalarak hayatını kaybeden Yiğit, son yolculuğuna uğurlandı

Rize'de, üzerine kale direği devrilmesi sonucu ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Çaykur Rizespor'un altyapı oyuncusu Yiğit Demirel'in cenazesi toprağa verildi.

Haber Giriş: 11 Aralık 2022 Pazar - 15:26
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Çaykur Rizespor'un altyapı oyuncusu Yiğit Demirel son yolculuğuna uğurlandı

Kale direğinin altında kalarak hayatını kaybeden Yiğit, son yolculuğuna uğurlandı
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Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki 4 günlük yaşam mücadelesini kaybeden 9 yaşındaki Demirel'in cenazesi, Çarşı Mahallesi'ndeki evine getirildi.

Doğuş Çay İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Yiğit'in cenazesi, burada Kur'an-ı Kerim okunduktan sonra Sahil Camisi'ne getirildi. Minik Yiğit'in tabutunun üzerine adına yaptırılan 53 numaralı milli takım ve Çaykur Rizespor forması bırakıldı.

Demirel'in cenazesi, öğle vakti İl Müftüsü Naci Çakmakçı'nın kıldırdığı cenaze namazının ardından Derepazarı ilçesine bağlı Çukurlu köyündeki aile mezarlığına defnedildi.

Cenaze törenine anne Huriye, baba Uğur Demirel ve diğer aile yakınlarının yanı sıra Vali Yardımcısı Ömer Faruk Duman, Belediye Başkanı Rahmi Metin, ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı İbrahim Turgut, teknik heyet, futbolcular ve vatandaşlar katıldı.

Mehmet Cengiz Tesisleri Altyapı Futbol Sahası'nda, 7 Aralık'ta gerçekleştirilen antrenman öncesi üzerine kale direği devrilmesi sonucu ağır yaralanan Yiğit Demirel, tedavi gördüğü Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde dün hayatını kaybetmişti.

 

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