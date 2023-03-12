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Bülent Korkmaz: Bu deplasmanda kazanmak önemliydi

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Bodrumspor mücadelesi sonrası galibiyet için mutlu olduklarını belirtti.

Haber Giriş: 12 Mart 2023 Pazar - 18:05
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Çaykur Rizespor'un hocasından flaş açıklamalar

Bülent Korkmaz: Bu deplasmanda kazanmak önemliydi
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Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında konuk olduğu Bodrumspor'u 2-1 mağlup eden Çaykur Rizespor'da teknik direktör Bülent Korkmaz, karşılaşma sonrasında açıklama yaptı.

"BU DEPLASMANDA KAZANMAK ÖNEMLİYDİ"
Korkmaz, son dakikada gelen gollerle galibiyet elde ettikleri için mutlu olduklarını belirtti. "Mağlup durumdayken Bodrumspor gibi bir takıma geriden gelip kendi evinde kazanmak önemliydi." diyen Korkmaz, "Oyunda çok gelgitler oldu. Hem bizim hem de onların lehine. Ama bu deplasmanda kazanmak önemliydi. İnşallah çıkışımıza devam edeceğiz. Oyuncularımızı tebrik ediyorum, kutluyorum." şeklinde konuştu.

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