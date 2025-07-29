Çaylar dünya güzeli Azra Akın'dan! Ailece plaj keyfi: Neşeli anlar

Azra Akın, geniş ailesiyle tatile çıktı. Ünlü oyuncu, önceki gün eşi Atakan Koru, çocukları Demir ve Arya, annesi Ayda Akın ve yakınlarıyla Ortakent’teki otelin plajında görüntülendi.

Tolga Bozduman’un haberine göre, Denize girmek yerine şezlongunda güneşlenmeyi seçen Azra Akın, çocuklarıyla yakından ilgilendi ve onlarla oyunlar oynadı.

Oldukça neşeli görünen oyuncu, bir ara ailesine tepsiyle çay servisi yaptı. Yakınlarıyla keyifli bir sohbete dalan Akın, kahkahalarıyla plajı şenlendirdi.

Azra Akın ve annesi Ayda Akın, 1 yaşındaki Arya’yı kumlarla oynattı.

Azra, denize girmek yerine çocuklarıyla vakit geçirmeyi tercih etti, ara sıra şezlongunda uzanıp sosyal medyada zaman geçirdi.

AZRA AKIN KİMDİR?

8 Aralık 1981’de Hollanda’da doğan Türk manken ve oyuncu Azra Akın, 2002 Türkiye Güzeli seçildi ve aynı yıl Miss World’de Dünya Güzeli unvanını kazandı.

Babası, Uşak Karahallı kökenli, Eskişehirspor’da futbol oynamış, Yıldız Teknik Üniversitesi mezunu ve tercüman Nazım Akın; annesi ise Afyonkarahisar Emirdağlı, Hollanda’da öğretmenlik yapan Ayda Akın’dır.

Aile, 1971’de Hollanda’ya yerleşti. Azra Akın’ın Doruk adında iki yaş küçük bir kız kardeşi bulunuyor. Akın, Hollanda’da bale, resim ve müzik gibi sanat dallarında eğitim aldı. 1998’de Elite Model Türkiye yarışmasında birincilik kazandı.

2002’de Star TV’nin düzenlediği Türkiye güzellik yarışmasında birinci oldu ve Miss World’e katılma hakkı elde etti. Yarışma, Nijerya’da Amina Lawal’ın evlenmeden çocuk sahibi olması nedeniyle ölüm cezasına çarptırılmasını protesto eden boykotlar yüzünden Londra’ya taşındı.

Akın, Miss World unvanını 1932’de Keriman Halis’ten sonra Türkiye’ye ikinci kez kazandırdı.

Bu unvan, 1954’te bir Mısırlı güzele verilen ödülünden sonra çoğunluğu Müslüman bir ülkeye ilk kez gitti.

Mankenliğe devam eden Akın, reklamlarda ve TV dizilerinde oyunculuk yapıyor.

2004’te Tamer Karadağlı ile Yağmur Zamanı dizisinde Eylül’ü oynadı. 2009’da Sadri Alışık Tiyatrosu’nda 72. Koğuş oyununda rol aldı.

Acun Medya’nın Yok Böyle Dans yarışmasına katıldı. 2011’de Geniş Aile, 2012’de M.U.C.K. dizisinde Elif Hoca’yı, 2014’te Galip Derviş’te Gülten’i canlandırdı.

Arkadaşım Hoşgeldin’e konuk oldu. 2014’te Çilek filminde başrol oynadı. 2015’te Poyraz Karayel’de Çiğdem karakteriyle yer aldı.

OYNADIĞI DİZİLER:

2004: Yağmur Zamanı

2004: Anlat İstanbul

2006: İlk Aşk

2007: Oyun Bitti

2008: Rüzgar

2008: Sen Harikasın (1. Sezon)

2009: Ah Kalbim

2009: Ayrılık

2010: Peşpeşe

2011: Geniş Aile (3. Sezon)

2012: Muck

2012: Yalan Dünya (2. Sezon)

2013: Galip Derviş (2. Sezon)

2014: Arkadaşım Hoşgeldin

2014: Çilek

2015: Poyraz Karayel (1. ve 2. Sezon)

2017: Her Şey Mümkün