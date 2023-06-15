Cayrokopter tarlaya düştü. Mustafa Sandal'ın eşi ölümden döndü

Sert iniş sırasında zeytin ağaçlarına çarpan cayrokopterdeki pilot Sinan Yılmaz (47) ile yolcusu Melis Sandal (34) yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazada yolcu olarak bulunan Melis Sandal'ın ünlü şarkıcı Mustafa Sandal'ın eşi olduğu ortaya çıktı.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Menteşe ilçesine bağlı Zeytin Mahallesi Hayıtlı mevkisinde meydana geldi. Ula ilçesinin Akyaka Mahallesinden kalkan ve pilotluk yapan Sinan Yılmaz yönetimindeki cayrokopter, Melis Sandal ile birlikte Gökova Körfezi'nde tur atmak için havalandı. Cayrokopter, bir süre sonra motor arızası nedeniyle irtifa kaybetmeye başladı. Pilot Sinan Yılmaz, tarlaya kontrollü iniş yapmaya çalıştı ancak cayrokopter sert bir şekilde yere çakıldı ve zeytin ağaçlarına takıldı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ve vatandaşların yardımıyla cayrokopterden çıkartılan Sinan Yılmaz ve Melis Sandal, ambulanslarla Muğla Eğitim- Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.