ÇBK Mersin hata yapmadı yarı finale çıktı

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında ÇBK Mersin, konuk ettiği OGM Ormanspor'u 85-76 yendi.
ÇBK Mersin, bu sonuçla seriyi 2-0 kazanarak yarı finale yükseldi.
ÇBK Mersin: 85 - OGM Ormanspor: 76
Salon: Edip Buran
Hakemler: Kaan Büyükçil, İbrahim Altıntaş, Münevver Özemre
ÇBK Mersin: Asena Yalçın 5, Williams 15, Mabrey 22, Holingsvorth, Copper 26, Kiss 12, Derin Yaya, Sinem Ataş 5
OGM Ormanspor: Sutton 20, Doğa Adıcan 1, Gökşen Fitik 6, Onyenwere 26, Esra Ural Topuz 6, Katanic 13, Banu Şimşek 4
1. Periyot: 19-19
Devre: 42-38
3. Periyot: 61-55
Beş faulle çıkan: 37.27 Holingsvorth (ÇBK Mersin)