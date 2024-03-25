ÇBK Mersin hata yapmadı yarı finale çıktı

Kaynak: AA
ÇBK Mersin hata yapmadı yarı finale çıktı
OGM Ormanspor engelini geçen ÇBK Mersin; ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off turunda yarı finale çıktı.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında ÇBK Mersin, konuk ettiği OGM Ormanspor'u 85-76 yendi.

ÇBK Mersin, bu sonuçla seriyi 2-0 kazanarak yarı finale yükseldi.

ÇBK Mersin: 85 - OGM Ormanspor: 76
Salon: Edip Buran
Hakemler: Kaan Büyükçil, İbrahim Altıntaş, Münevver Özemre
ÇBK Mersin: Asena Yalçın 5, Williams 15, Mabrey 22, Holingsvorth, Copper 26, Kiss 12, Derin Yaya, Sinem Ataş 5
OGM Ormanspor: Sutton 20, Doğa Adıcan 1, Gökşen Fitik 6, Onyenwere 26, Esra Ural Topuz 6, Katanic 13, Banu Şimşek 4
1. Periyot: 19-19
Devre: 42-38
3. Periyot: 61-55
Beş faulle çıkan: 37.27 Holingsvorth (ÇBK Mersin)

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