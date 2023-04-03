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ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi 59 sayı fark attı

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi Çankaya Üniversitesi'ni 120-61'le geçti

Haber Giriş: 3 Nisan 2023 Pazartesi - 16:12
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ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi yarı finalde

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi 59 sayı fark attı
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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, play-off çeyrek final ikinci maçında konuk olduğu Çankaya Üniversitesi'ni 120-61 yendi.

İlk maçta da rakibini 114-67 mağlup eden Mersin ekibi, seriyi 2-0 kazanarak yarı finale yükseldi.

Salon: Ankara

Hakemler: Yiğit Gönültaş, Muhammed Murat Zafer, Metin Erol

Çankaya Üniversitesi: Zellous 6, Ayşe Cora 24, Gülse Uğur 7, Melike Yalçınkaya 5, Gizem Tüzün 2, İdil Türk 6, Sena Özekli 4, Melike Tuğba Oral 5, Aleyna Fatma Cengizhan 2

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi: Asena Yalçın 3, Gökşen Fitik 8, Williams 10, Gray 8, Crvendakic 17, Gamze Takmaz 5, Özge Özışık 11, Cansu Köksal Öngüner 13, Sinem Ataş 30, Esra Ural Topuz 15

1. Periyot: 13-29

Devre: 35-61

3. Periyot: 45-92
(AA)

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