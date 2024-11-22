Cebelitarık’taki Vanguard Mağarası'nda, Neandertallere ait zift üretim ocağı keşfedildi

Cebelitarık’taki Vanguard Mağarası'nda, Neandertal insanlarına ait bir zift üretim ocağı keşfedildi. İspanya’daki Murcia Üniversitesi öncülüğünde yürütülen araştırmalar, bu yapının taş aletlerin ahşap saplara yapıştırılmasında kullanılan ziftin elde edilmesi için kullanıldığını ortaya koydu. Orta Paleolitik döneme ait taş aletler ve zift kalıntıları, Neandertallerin kaya gülü (Cistaceae) gibi bitkilerden zift üretebildiğini ve bu süreçte ileri ateş kontrolü becerileri sergilediklerini gösteriyor.

ÖZEL YAPILAR VE KİMYASAL ANALİZLER

Araştırmada, mağara içinde yer alan ocak yapısının ortasında bir ateş çukuru ve iki yan hendeğin bulunduğu tespit edildi. Bu yapı, uzun süreli ateş kullanımına bağlı olarak kayaların ve tortuların değişime uğradığını gösteriyor. Organik jeokimyasal analizler, yapıda reçineli bitkilerin yanmasından kaynaklanan levoglukozan ve retene gibi bileşiklerin bulunduğunu ortaya koydu. Ayrıca lipid analizleri, kaya gülü gibi bitkilerden taze yaprak mumlarının yanmasıyla oluşan biyobelirteçlere işaret etti.

Polen analizleri, yapının içine bitkilerin bilinçli olarak yerleştirildiğini kanıtladı. Karbonat kayaların, guano ve kumla birlikte bir mühür görevi gördüğü ve düşük oksijenli bir ortam sağlayarak etkili bir zift damıtımına olanak tanıdığı belirlendi.

NEANDERTAL KÜLTÜRÜ

Araştırmacılar, bu özel yapıyı yeniden inşa ederek kaya gülü yapraklarını düşük oksijen koşullarında ısıttı ve yeterli miktarda zift üretmeyi başardı. Bu zift, taş mızrak uçlarının saplara tutturulmasında kullanıldı. Bu bulgular, Neandertallerin karmaşık kültürel davranışlar sergileyebildiğini ve ileri teknolojiye dayalı malzeme üretim süreçlerini planlayabildiğini kanıtlıyor.

Bu keşif, Neandertal insanlarının hem bilişsel hem de kültürel düzeyde düşündüğümüzden çok daha gelişmiş olduklarını gösteriyor.