Çebi aday olmayınca Kocadağ da açıkladı. Beşiktaş'ta aday sayısı 2'ye çıktı

Beşiktaş'ta Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı 26 Kasım Pazar günü yapılacak. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci ve son toplantı 3 Aralık Pazar günü gerçekleştirilecek. Mevcut Başkan Ahmet Nur Çebi'nin vereceği karar merakla bekliyordu. O da aday olmayacağını açıkladı.

23 KASIM'A KADAR SÜRE VAR

Ahmet Nur Çebi'nin yönetiminde yer alan ve "Çebi yoksa adayım" diyen Emre Kocadağ bu gelişmenin ardından adaylığını açıkladı. Böylece Hasan Arat ile birlikte aday sayısı 2'ye çıktı. Beşiktaş Tüzüğü'ne göre 23 Kasım'a kadar farklı başkan adayları başvuruda bulunabilir.