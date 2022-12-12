Çebi hangi holdingin amiral gemisini satın alıyor?

Ekonomim'den Kerim Ülker'in yazısına göre Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı Cahit Karakullukçu’nun yaptığı KRK Holding, sahibi oluğu iştiraki Zigana Enerji’nin tüm hisselerini Çebi Ailesi’nin şirketi Makyol’a devrediyor.

Aynı zamanda Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanvekilliğini de yürüten Karakullukçu’nun yönettiği KRK Holding’in enerji firması Zigana Enerji, toplamda 59 MW’lık kurulu gücü bulunan güneş enerjisi santrallerine sahip.

4 ŞEHİRDE SANTRALİ BULUNUYOR

İnşaat, turizm, sigorta gibi alanlarda faaliyet gösteren KRK Holding, enerji sektörüne 2007 yılında Omega Enerji ve Yatırım adlı şirketi ile girdi. Bu şirketin Konya, İzmir ve İstanbul’da toplamda 7.3 MW’lık kurulu gücü var. Enerjideki en önemli yatırımını ise Zigana Enerji ile yaptı.

2015 yılında kurulan Zigana Enerji’nin Afyon, Kütahya, Uşak ve Elazığ’da olmak üzere 17 farklı lokasyonda güneş enerjisi santrali bulunuyor. Bu 4 şehir arasında en önemli portföyü ise toplam 30.7 MW’lık 8 santral ile Kütahya oluşturuyor.

Elazığ’daki santrallerin büyüklüğü 7.7, Afyon’daki 10, Uşak’taki proje ise 10 MW kurulu güce sahip. Yani bir anlamda anlaşma sağlanır, resmi onaylar verilirse KRK Holding, enerjideki en büyük yatırımını Makyol’a devretmiş olacak.

DÜNYA LİGİNDE 151'NCİ SIRADA

KRK’nın enerjideki amiral gemisi Zigana’yı almak için görüşen Makyol ise 1965 yılında Saffet Çebi tarafından kuruldu. 1980’li yılların başında Trakya’da altyapı tesisleri inşa ederek adını duyuran Makyol, 1990’lı yıllarda da otoyol projeleriyle öne çıktı.

2000’de ilk yurt dışı projesi olan Arnavutluk Qukes-Qafe Thane Yolu yapımını üstlenen şirket, 2003’te Afrika’da, 2004’te de Irak’ta önemli çalışmalara imza attı. 2005 yılında havalimanı inşasına yönelen şirketin ilk işi 139 milyon dolar olan Bursa Yenişehir Havaalanı projesi.

Dünyaca ünlü Engineering News-Record (ENR) dergisinin düzenlediği en büyük 250 müteahhitlik şirketi sıralamasında Makyol, 2019’da 231’inci, 2020’de 227’nci, 2021’de 185’inci, bu yıl da 151’inci sırada gösterildi.