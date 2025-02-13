Cebinde 1 lirası olan paraya para demeyecek! Hemen kontrol edin

Türkiye'de madeni para üretim maliyetlerinin hızla yükselmesiyle beraber, eski ve hatalı basılan paralar koleksiyoncular tarafından ilgiyle karşılanıyor. Özellikle 2014 senesinde hatalı olarak basılan 1 lira, yüksek fiyatlarla satışa sunuluyor.

DEĞERİ DUDAK UÇUKLATTI

2014 senesinde hatalı basılan 1 liranın arkasında ve önünde yer alan basım hataları, bu parayı diğerlerinden ayıran en önemli özellik oluyor. Nadirliği ve koleksiyon değeri sebebiyle fiyatı hızla artan 1 lira şu anda 456 TL'ye kadar alıcısını buluyor.

GELECEKTE DEĞERİ ÇOK DAHA YÜKSELECEK

Hatalı basılan metal paralar normal paralar kadar üretilmediği için nadir bulunuyor. Koleksiyoncular, bu tür hatalı paralara ilgi duyuyor ve yüksek ücretler ödeyerek satın alıyor. Bazı kişiler, bu paraları yatırım aracı olarak görüyor ve değerlerinin gelecekte daha da yükseleceğini öngörüyor.