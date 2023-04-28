Çebi'nin telefonda Dursun Özbek'e 'Sustur şu trolleri' dediği ortaya çıktı

Pazar günkü Beşiktaş Galatasaray derbisi öncesi tansiyon artmaya devam ediyor.

Beşiktaş bugün sert bir açıklama yaparak "Ali Şansalan’ın yerine derbiyi başka bir hakemin yönetmesinde bir sakınca görmüyoruz" restini çekti.

Siyah-beyazlıların tek hamlesi bununla kalmadı.

Fotospor'un haberine göre Başkan Ahmet Nur Çebi, Özbek'i aradı.

Hem derbiye davet etti. Hem de dert yandı

Çebi, "Gel beraber TFF'ye başvuralım. Şansalan'ı değiştirelim. Derbiye başka hakem atasınlar. Kimse töhmet altında kalmasın" diyerek Dursun Özbek'e çağrıda bulundu.

Özbek ise, Çebi'yi TFF'ye yaptığı çıkarma konusunda bilgilendirdi. Ali Şansalan'la ilgili Büyükekşi ile tek kelime konuşmadığını iddia eti. Rahatsızlığının Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un sürekli olarak TFF'ye çıkarma yapmasından rahatsız olduğunu anlattı.

Çebi ise Özbek'e, "O zaman sustur şu trolleri... ortalığı germekten başka bir şey yapmıyorlar" dedi.

Özbek ise sosyal medya üzerinde kulübün herhangi bir etkisi olmadığını hesapların kendi kendilerine organize olduklarını iddia etti.