Cebinizdeki doları nasıl ayırt edeceksiniz? Sahte dolar makinesi yakalandı

Tekirdağ Çerkezköy’de düzenlenen kapsamlı operasyonla, parada sahtecilik suçunu örgütlü bir şekilde işleyen bir şebeke çökertildi. Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı’nın titiz çalışmaları sonucu, örgüt lideri Hakan Uslu başta olmak üzere altı kişi gözaltına alındı.

Örgüt lideri Hakan Uslu’ya, Mersin’deki evinde ve Adana’daki iş yerinde eş zamanlı baskınlar yapıldı.

Operasyonda, örgüt lideri dahil olmak üzere toplam altı şüpheli yakalandı.

ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER

Sahte Para Miktarı: Yaklaşık 3 milyon 204 bin 300 ABD doları değerinde sahte para.

Sahtecilik Ekipmanları: Yedi dolar basma kalıbı, iki para sayma makinesi, üç para kontrol makinesi.

Baskı Malzemeleri: Üç kutu dolar basımında kullanılan boya, üç ipek kalıp.

Teknolojik Cihazlar: Üç bilgisayar, bir renkli fotokopi makinesi, bir matbaa makinesi, bir para kesim makinesi, bir pres transfer makinesi, bir kırpma makinesi.

İletişim Araçları: İki cep telefonu.

SAHTE DOLAR VE GERÇEK DOLAR NASIL AYIRT EDİLİR?

Şebeke üyeleri, adalete teslim edilerek tutuklandı. Bu operasyon, sahte para ile gerçek paranın nasıl ayırt edileceği konusunu gündeme getirdi.

Bir doların sahte olup olmadığını anlamak için birkaç yöntem vardır. İşte bazı ipuçları:

Kağıdın Dokusunu Hissetmek: Gerçek dolar kağıdı, normal kağıda göre daha dayanıklıdır ve dokusu pürüzlüdür.

Yazıların Kabartmasını Kontrol Etmek: Doların üzerindeki yazılar kabartmalıdır ve parmağınızla üzerinden geçtiğinizde bu kabartmayı hissedebilirsiniz.

Güvenlik Özelliklerine Bakmak: Gerçek dolarlar, ışığa tutulduğunda görünen filigranlar, renk değiştiren mürekkepler ve mikro baskılar gibi güvenlik özelliklerine sahiptir.

Seriyi Karşılaştırmak: Şüpheli birden fazla dolarınız varsa, seri numaralarını karşılaştırın. Seri numaraları asla tekrarlanmaz, eğer aynı seri numarasına sahip birden fazla dolarınız varsa, bunlar sahte olabilir.

UZMANA VEYA BANKAYA DANIŞMAK GEREKİR

Bu yöntemler, doların sahte olup olmadığını anlamanıza yardımcı olabilir. Ancak, yine de kişi paranın sahte olduğundan şüphe ediyorsa, en doğru sonucu almak için bir uzmana veya bankaya danışması gerekiyor. Sahte para ile ilgili herhangi bir durumda, yerel yetkililere bildirmek büyük önem taşıyor.