4 Şubat 2023 Cumartesi
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Turgay Demir yönetimi istifaya çağırdı. Çebi'ye yakın olan Sabah Gazetesi'nin ünlü yazarından şok çıkış

Turgay Demir yönetimi istifaya çağırdı. Çebi'ye yakın olan Sabah Gazetesi'nin ünlü yazarından şok çıkış

Ünlü yazar Turgay Demir, sosyal medya hesabından Beşiktaş yönetimini istifaya davet etti.

Haber Giriş: 4 Şubat 2023 Cumartesi - 21:26
Takip Et

Çebi'ye yakın olan Sabah Gazetesi'nin ünlü yazarından şok çıkış. Turgay Demir yönetimi istifaya çağırdı

Turgay Demir yönetimi istifaya çağırdı. Çebi'ye yakın olan Sabah Gazetesi'nin ünlü yazarından şok çıkış
+
Aa
-

Beşiktaş'ta Sivasspor yenilgisinin ardından ortalık adeta sallandı.

Maçta bulunan taraftarlar yönetimi istifaya çağırırken, sosyal medyadan a bu konuda rekor sayıda paylaşım yapıldı.

Paylaşımlar içinde en ilgi çekeni Sabah gazetesinin ünlü yazarı Turgay Demir'den geldi.

Başkan Çebi ve yönetime yakınlığı ile bilinen Turgay Demir, Twitter hesabından "Yönetim istifa" diye mesaj paylaştı.

Mesaj kısa sürede büyük ilgi gördü ve etkileşim aldı.

İşte o paylaşım;

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Akaryakıtta olanlar oldu
1
﻿Akaryakıtta olanlar oldu
﻿Akaryakıtta olanlar oldu
﻿Habertürk canlı yayınında olay anlar Ayağa kalktı herkes mikrofonu fırlatacağını sandı
2
﻿Habertürk canlı yayınında olay anlar Ayağa kalktı herkes mikrofonu fırlatacağını sandı
﻿Habertürk canlı yayınında olay anlar Ayağa kalktı herkes mikrofonu fırlatacağını sandı
﻿Ali Koç öyle bir karar alacak ki yer yerinden oynayacak
3
﻿Ali Koç öyle bir karar alacak ki yer yerinden oynayacak
﻿Ali Koç öyle bir karar alacak ki yer yerinden oynayacak
﻿Akaryakıt piyasalarını sarsacak adım yarın atılıyor. Araçların deposunu doldurun
4
﻿Akaryakıt piyasalarını sarsacak adım yarın atılıyor. Araçların deposunu doldurun
﻿Akaryakıt piyasalarını sarsacak adım yarın atılıyor. Araçların deposunu doldurun
﻿Meteoroloji uyarı raporları arka arkaya açıklandı. Saati belli oldu
5
﻿Meteoroloji uyarı raporları arka arkaya açıklandı. Saati belli oldu
﻿Meteoroloji uyarı raporları arka arkaya açıklandı. Saati belli oldu
﻿Plastik devinde miras kavgası
6
﻿Plastik devinde miras kavgası
﻿Plastik devinde miras kavgası
﻿Kerem Ökten kar fırtınasının nereye vuracağı açıkladı. Şu an hızla yaklaşıyor
7
﻿Kerem Ökten kar fırtınasının nereye vuracağı açıkladı. Şu an hızla yaklaşıyor
﻿Kerem Ökten kar fırtınasının nereye vuracağı açıkladı. Şu an hızla yaklaşıyor
﻿İstanbul Fatih'te devrilen otomobildeki 1 kişi yaralandı
﻿İstanbul Fatih'te devrilen otomobildeki 1 kişi yaralandı
﻿İstanbul Fatih'te devrilen otomobildeki 1 kişi yaralandı
﻿Motosiklet kazası 19 yaşındaki Canlı'yı hayattan kopardı
﻿Motosiklet kazası 19 yaşındaki Canlı'yı hayattan kopardı
﻿Motosiklet kazası 19 yaşındaki Canlı'yı hayattan kopardı
﻿Şırnak'ta gösteri, yürüyüş ve açık hava toplantıları 10 gün yasaklandı
﻿Şırnak'ta gösteri, yürüyüş ve açık hava toplantıları 10 gün yasaklandı
﻿Şırnak'ta gösteri, yürüyüş ve açık hava toplantıları 10 gün yasaklandı
﻿Jandarmadan sahte deterjan operasyonu
﻿Jandarmadan sahte deterjan operasyonu
﻿Jandarmadan sahte deterjan operasyonu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.