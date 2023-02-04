Turgay Demir yönetimi istifaya çağırdı. Çebi'ye yakın olan Sabah Gazetesi'nin ünlü yazarından şok çıkış

Beşiktaş'ta Sivasspor yenilgisinin ardından ortalık adeta sallandı.

Maçta bulunan taraftarlar yönetimi istifaya çağırırken, sosyal medyadan a bu konuda rekor sayıda paylaşım yapıldı.

Paylaşımlar içinde en ilgi çekeni Sabah gazetesinin ünlü yazarı Turgay Demir'den geldi.

Başkan Çebi ve yönetime yakınlığı ile bilinen Turgay Demir, Twitter hesabından "Yönetim istifa" diye mesaj paylaştı.

Mesaj kısa sürede büyük ilgi gördü ve etkileşim aldı.

İşte o paylaşım;