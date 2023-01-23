Çeçen lider Kadirov, Kuran yakılmasına sert tepki gösterdi

Önceki gün kişisel Telegram hesabından açıklamalarda bulunan Çeçen lider Ramzan Kadirov, Türkiye’nin İsveç büyükelçiliği önünde Kuran’ı Kerim yakılmasına sert tepki gösterdi.

Kadirov, “Stockholm, İsveç’te bazı pislikler, Danimarka Satanist Partisi’nin lideri Türkiye büyükelçiliği önünde kutsal Kuran’ı yaktı. Bu korkunç eylem Ankara’ya bir protesto olarak görülüyordu. Fakat bu eylem aslında kutsal değerlere yapılan bir saldırıydı” dedi.

“SİZİ ŞEYTANLAR”

Stockholm’deki yetkililerin önceden haberinin olmasına rağmen bu eyleme izin verdikleri belirtilirken, “Herkes ektiğini biçer. Bir gün gelecek her şey için çok geç olacağını anlayacaksınız. Cehennemde yanın sizi şeytanlar” diyen Kadirov açıklamalarında sert ifadeler kullandı.

Kadirov, NATO’nun Şeytan’ın tohumu olduğunu belirten Kadirov, “Biz de Ukrayna’ya İblis’in güçleriyle savaşıyoruz” dedi.

Kadirov, Avrupa yanlılarının Kuran yakma olayına bir tepki göstermemesine de ateş püskürdü.