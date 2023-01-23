23 Ocak 2023 Pazartesi
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • Çeçen lider Kadirov, Kuran yakılmasına sert tepki gösterdi

Çeçen lider Kadirov, Kuran yakılmasına sert tepki gösterdi

Çeçen lider Ramzan Kadirov, İsveçli siyasetçi Rasmus Paludan'ın Türkiye'nin İsveç büyükelçiliği önünde Kuran'ı Kerim yakmasına tepki gösterdi.

Haber Giriş: 23 Ocak 2023 Pazartesi - 09:47
Takip Et

Çeçen lider Kadirov İsveç'te Kuran yakılmasına sert tepki gösterdi

Çeçen lider Kadirov, Kuran yakılmasına sert tepki gösterdi
+
Aa
-

Önceki gün kişisel Telegram hesabından açıklamalarda bulunan Çeçen lider Ramzan Kadirov, Türkiye’nin İsveç büyükelçiliği önünde Kuran’ı Kerim yakılmasına sert tepki gösterdi.

Kadirov, “Stockholm, İsveç’te bazı pislikler, Danimarka Satanist Partisi’nin lideri Türkiye büyükelçiliği önünde kutsal Kuran’ı yaktı. Bu korkunç eylem Ankara’ya bir protesto olarak görülüyordu. Fakat bu eylem aslında kutsal değerlere yapılan bir saldırıydı” dedi.

“SİZİ ŞEYTANLAR”

Stockholm’deki yetkililerin önceden haberinin olmasına rağmen bu eyleme izin verdikleri belirtilirken, “Herkes ektiğini biçer. Bir gün gelecek her şey için çok geç olacağını anlayacaksınız. Cehennemde yanın sizi şeytanlar” diyen Kadirov açıklamalarında sert ifadeler kullandı.

Kadirov, NATO’nun Şeytan’ın tohumu olduğunu belirten Kadirov, “Biz de Ukrayna’ya İblis’in güçleriyle savaşıyoruz” dedi.

Kadirov, Avrupa yanlılarının Kuran yakma olayına bir tepki göstermemesine de ateş püskürdü.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Saray’ın güvendiği dağlara kar yağdı. AKP’nin kalesinde şok anket
1
﻿Saray’ın güvendiği dağlara kar yağdı. AKP’nin kalesinde şok anket
﻿Saray’ın güvendiği dağlara kar yağdı. AKP’nin kalesinde şok anket
﻿Mansur Yavaş cumhurbaşkanı adaylığı tartışmalarına son noktayı koydu. Dakikalarca ayakta alkışlandı
2
﻿Mansur Yavaş cumhurbaşkanı adaylığı tartışmalarına son noktayı koydu. Dakikalarca ayakta alkışlandı
﻿Mansur Yavaş cumhurbaşkanı adaylığı tartışmalarına son noktayı koydu. Dakikalarca ayakta alkışlandı
﻿Trabzonspor'un galibiyeti kimseyi aldatmasın
3
﻿Trabzonspor'un galibiyeti kimseyi aldatmasın
﻿Trabzonspor'un galibiyeti kimseyi aldatmasın
﻿Amerika'ya yerleşen oyuncu Erdem Baş isyan etti
4
﻿Amerika'ya yerleşen oyuncu Erdem Baş isyan etti
﻿Amerika'ya yerleşen oyuncu Erdem Baş isyan etti
﻿Kulüpleri soyma yöntemini açıkladı. Şerafettin Tilki, Alpay Özalan'ın ipliğini pazara çıkardı
5
﻿Kulüpleri soyma yöntemini açıkladı. Şerafettin Tilki, Alpay Özalan'ın ipliğini pazara çıkardı
﻿Kulüpleri soyma yöntemini açıkladı. Şerafettin Tilki, Alpay Özalan'ın ipliğini pazara çıkardı
﻿AKP'nin seçim hamlesi sızdı. Asgari ücret ve emekli maaşına ek zam
6
﻿AKP'nin seçim hamlesi sızdı. Asgari ücret ve emekli maaşına ek zam
﻿AKP'nin seçim hamlesi sızdı. Asgari ücret ve emekli maaşına ek zam
﻿Oğuzhan Uğur Mansur Yavaş‘ın cumhurbaşkanlığı adaylığı sorusuna verdiği cevabı açıkladı
7
﻿Oğuzhan Uğur Mansur Yavaş‘ın cumhurbaşkanlığı adaylığı sorusuna verdiği cevabı açıkladı
﻿Oğuzhan Uğur Mansur Yavaş‘ın cumhurbaşkanlığı adaylığı sorusuna verdiği cevabı açıkladı
﻿Alkol tedavisi gören adam hayatını kaybetti
﻿Alkol tedavisi gören adam hayatını kaybetti
﻿Alkol tedavisi gören adam hayatını kaybetti
﻿Hakkari Üniversitesi sözleşmeli personel alacak
﻿Hakkari Üniversitesi sözleşmeli personel alacak
﻿Hakkari Üniversitesi sözleşmeli personel alacak
﻿Beykent Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Beykent Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Beykent Üniversitesi akademik personel alacak
﻿İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu akademik personel alacak
﻿İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu akademik personel alacak
﻿İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu akademik personel alacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.