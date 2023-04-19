Çeçen muhalif: Suikasta uğramamak için kendi 'ölüm' videomu çektim

Çeçenistan lideri Ramzan Kadirov'u en sert şekilde eleştiren isimlerden muhalif Youtuber ve blog yazarı Tumso Abdurahmanov, kendisine gerçekleştirilmesi planlanan bir suikasttan kurtulmak için geçen yıl "ölümünü tezgahladığını" açıkladı.

Çeçen muhalif: Suikasta uğramamak için kendi 'ölüm' videomu çektim

Youtube'dan yaptığı açıklamada Abdurakhmanov, Çeçenistan liderinin kendisini öldürmek istediğini öğrendikten sonra geçen aralıkta öldürüleceğine dair haberleri planladığını ve yaydığını iddia etti.

Ekim 2021'de İsveç'ten sığınma hakkı alan ve bu ülkede yaşayan Abdurahmanov'un, geçen yıl aynı ülkede vurularak öldürüldüğü bildirilmişti.

Kadirov'dan önemli bir meblağ alan İnguşların kendisini öldürmeyi kabul ettiğini belirten 37 yaşındaki muhalif aktivist, "Beni öldürmeye and içtiler ve yardım talebiyle bir kişiyle temasa geçtiler. Ve bu kişi, cinayetimin sahnelenmiş bir videosunu çekerek hepsini yakalamamı, onları kandırmamı önerdi" dedi.

Abdurakhmanov daha sonrasında bir yakını ile birlikte vurularak öldürülmüş gibi göründüğü bir video çektiklerini belirtti.

Kendisini öldürmeyi kabul eden grubun ise izlediği görüntülere inanmayarak daha fazla kanıt istediğini de sözlerine ekleyen muhalif blog yazarı, Çeçen Başbakan Yardımcısı Akhmad Zakayev'in de videonun yayılmasından hemen sonra kendisinin hayatta olduğunu duyurduğunu sözlerine ekledi.

Cinayeti işlemekle görevlendirilen kişiler daha sonra Çeçen yetkililer tarafından gözaltına alındı ve bu kişilerin cinayeti işlediklerinden şüphe duyulması üzerine Abdurakhmanov komadaymış gibi davrandığı başka bir video yayınladığını söyledi.

Ocak ayında ise hayatta olduğunu ve Çeçen hükümetine karşı çıkmaya devam edeceğini duyuran bir video daha yayınladı.

Çeçen bağımsızlığının ateşli bir savunucusu olan Abdurakhmanov, Çeçenistan'da ve ülke dışında birçok kez saldırı ve suikast girişimine hedef oldu. Hem kendisinin hem de saldırganın hastanelik olmasına neden olan bir suikast girişiminden kurtuldu.

2019'da Kadirov'u Çeçen halkının "haini" olarak nitelendiren Abdurakhmanov, Şubat 2020'de silahlı saldırıya uğramıştı. Çeçenistan Parlamentosu Başkanı Magomed Daudov da kendisini ölümle tehdit etmişti.

İlgili Haberler
SİHA, suikast, seçim!!! Helikopter, "ABD-İ", patlama!..
Gelecek Partili Selçuk Özdağ’dan ‘suikast’ uyarısı: Kılıçdaroğlu’nun ciddi şekilde korunması gerekiyor
CHP'li Belediye Başkanı'na suikast girişimi
Ülkü Ocakları Eski Genel Başkanı açıkladı: Kılıçdaroğlu'na suikast iddiası
Öne Çıkanlar
Karslı amca sokak röportajında adeta konferans verdi. Oyunu kime vereceğini açıklarken söyledikleri ile hayran bıraktı
Karslı amca sokak röportajında adeta konferans verdi. Oyunu kime vereceğini açıklarken söyledikleri ile hayran bıraktı
Gerçek ‘dövüş kulübü’ ortaya çıktı. Organize edenlerin savunması duyanları hayrete düşürdü
Gerçek ‘dövüş kulübü’ ortaya çıktı. Organize edenlerin savunması duyanları hayrete düşürdü
Mustafa Destici geri vites yaptı özür diledi. Balkan göçmenleri için 'Tito artıkları' demişti
Mustafa Destici geri vites yaptı özür diledi. Balkan göçmenleri için 'Tito artıkları' demişti
Sokak röportajında sarıklı cübbeli adamdan Erdoğan yorumu: Bir an evvel bırakmasını bekliyoruz
Sokak röportajında sarıklı cübbeli adamdan Erdoğan yorumu: Bir an evvel bırakmasını bekliyoruz
CHP’li Ünal Çeviköz iktidara geldiklerinde Suriyeli sığınmacıları nasıl göndereceklerini açıkladı
CHP’li Ünal Çeviköz iktidara geldiklerinde Suriyeli sığınmacıları nasıl göndereceklerini açıkladı
Kılıçdaroğlu Ekşi Sözlük'e 'Bu site 15 Mayıs'ta açılacak' reklamı verdi
Kılıçdaroğlu Ekşi Sözlük'e 'Bu site 15 Mayıs'ta açılacak' reklamı verdi
Son Haberler
İttifakların ve partilerin oy pusulasındaki yerleri kesinleşti Güncel
İttifakların ve partilerin oy pusulasındaki yerleri kesinleşti
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kalan maçları. Fenerbahçe nasıl şampiyon olur Spor
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kalan maçları. Fenerbahçe nasıl şampiyon olur
Elazığ'da 4,6 büyüklüğünde deprem Güncel
Elazığ'da 4,6 büyüklüğünde deprem
'AKP' plakalı çakarlı araçla yol kesti, taksiciyi tehdit etti: Aldıracağım seni karakola Yaşam
'AKP' plakalı çakarlı araçla yol kesti, taksiciyi tehdit etti: Aldıracağım seni karakola
Galatasaray'dan flaş karar: Atakan Karazor hamlesi Spor
Galatasaray'dan flaş karar: Atakan Karazor hamlesi
Onur Buldu kızıyla paylaşım yaptı. Kısa sürede binlerce beğeni aldı Magazin
Onur Buldu kızıyla paylaşım yaptı. Kısa sürede binlerce beğeni aldı
İşte dünyanın dikkatini çeken o Türk. Fatih Saboviç yazdı Spor
İşte dünyanın dikkatini çeken o Türk. Fatih Saboviç yazdı