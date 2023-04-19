Çeçen muhalif: Suikasta uğramamak için kendi 'ölüm' videomu çektim

Youtube'dan yaptığı açıklamada Abdurakhmanov, Çeçenistan liderinin kendisini öldürmek istediğini öğrendikten sonra geçen aralıkta öldürüleceğine dair haberleri planladığını ve yaydığını iddia etti.

Ekim 2021'de İsveç'ten sığınma hakkı alan ve bu ülkede yaşayan Abdurahmanov'un, geçen yıl aynı ülkede vurularak öldürüldüğü bildirilmişti.

Kadirov'dan önemli bir meblağ alan İnguşların kendisini öldürmeyi kabul ettiğini belirten 37 yaşındaki muhalif aktivist, "Beni öldürmeye and içtiler ve yardım talebiyle bir kişiyle temasa geçtiler. Ve bu kişi, cinayetimin sahnelenmiş bir videosunu çekerek hepsini yakalamamı, onları kandırmamı önerdi" dedi.

Abdurakhmanov daha sonrasında bir yakını ile birlikte vurularak öldürülmüş gibi göründüğü bir video çektiklerini belirtti.

Kendisini öldürmeyi kabul eden grubun ise izlediği görüntülere inanmayarak daha fazla kanıt istediğini de sözlerine ekleyen muhalif blog yazarı, Çeçen Başbakan Yardımcısı Akhmad Zakayev'in de videonun yayılmasından hemen sonra kendisinin hayatta olduğunu duyurduğunu sözlerine ekledi.

Cinayeti işlemekle görevlendirilen kişiler daha sonra Çeçen yetkililer tarafından gözaltına alındı ve bu kişilerin cinayeti işlediklerinden şüphe duyulması üzerine Abdurakhmanov komadaymış gibi davrandığı başka bir video yayınladığını söyledi.

Ocak ayında ise hayatta olduğunu ve Çeçen hükümetine karşı çıkmaya devam edeceğini duyuran bir video daha yayınladı.

Çeçen bağımsızlığının ateşli bir savunucusu olan Abdurakhmanov, Çeçenistan'da ve ülke dışında birçok kez saldırı ve suikast girişimine hedef oldu. Hem kendisinin hem de saldırganın hastanelik olmasına neden olan bir suikast girişiminden kurtuldu.

2019'da Kadirov'u Çeçen halkının "haini" olarak nitelendiren Abdurakhmanov, Şubat 2020'de silahlı saldırıya uğramıştı. Çeçenistan Parlamentosu Başkanı Magomed Daudov da kendisini ölümle tehdit etmişti.