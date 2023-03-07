﻿Cedi Osman'dan depremzede çocuklar için barış çağrısı

NBA oyuncusu ve UNICEF iyi niyet elçisi Cedi Osman, Türkiye'deki depremzede çocuklar için yardım çağrısı yaptı.

"BU KRİZDEN EN ÇOK ÇOCUKLAR ETKİLENDİ"

UNICEF Türkiye'nin sosyal medya hesabında paylaşılan mesajında Osman, "Milyonlarca çocuk, milyonlarca ihtiyaç. Bugün milyonları etkileyen yıkıcı depremin üzerinden tam bir ay geçmiş olacak. Bu krizden en çok çocuklar etkilendi." ifadelerini kullandı.

UNİCEF'E ÇAĞIRDI

Osman, UNICEF'in sahada çocukların ve ailelerin temel ihtiyaçlarını sağlamaya çalıştığını belirterek, "Ama daha fazlası yapılmalı. Hemen, şimdi! Çocukların desteğinize ihtiyacı var ve yardımlarınızla daha fazla çocuğa ulaşabiliriz. Bana katılın, UNICEF'e katılın ve şimdi bağış yapın." çağrısında bulundu.