﻿Celtics Tatum ile kazandı. Cedi Osman maçı sayısız tamamladı

NBA’de Doğu Konferansı’nın iki iddialı ekibi Boston Celtics ile Cleveland Cavaliers karşı karşıya geldi.

Jayson Tatum ve Donovan Mitchell’ın düellosuna sahne olan maçtan Celtics 117-113 galip ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte Celtics 63. maçında 45. galibiyetini elde ederken Cavs de 65. maçında 26. defa yenildi.



TATUM MAÇTA YILDIZLAŞTI

Celtics’te Jayson Tatum 41 sayı, 11 ribaund ve 8 asist, Al Horford 23 sayı, 11 ribaund ve 3 asist ile mücadele etti.

CEDİ OSMAN SAYISIZ TAMAMLADI

Cavs’te ise Donovan Mitchell 44 sayı, 4 ribaund ve 5 asist, Darius Garland 29 sayı, 3 ribaund ve 9 asist ile oynadı. Temsilcimiz Cedi Osman ise beş dakika sahada kaldığı mücadeleyi sayısız tamamladı.