UEFA'da tek adam! Ceferin başkanlık seçimine rakipsiz giriyor

UEFA'nın mevcut başkanı Aleksander Ceferin, başkanlık seçimine tek aday olarak giriyor.

9 kişilik UEFA İcra Kurulu için ise 13 aday bulunuyor. 1 kişilik kadın kontenjanında tek aday Galler'den Laura McAllister.

4 yıl görev yapacak 7 kişilik komitenin adayları ise Danimarka'dan Jesper Møller Christensen, Fransa'dan Philippe Diallo, Arnavutluk'tan Armand Duka, Çekya'dan Petr Fousek, Norveç'ten Lise Klaveness, Gürcistan'dan Levan Kobiashvili, Ukraşna'dan Andrii Pavelko, İskoçya'dan Rod Petrie, Liechtenstein'dan Hugo Quaderer, İspanya'dan Luis Rubiales ve Malta'dan Björn Vassallo.

2 yıl görev yapacak tek aday pozisyonunda ise Alman Hans-Joachim Watzke ismi yer alıyor.

2016 yılında UEFA Başkanlığına seçilen Aleksander Ceferin, 2019'daki seçimde ikinci kez başkanlık görevine getirilmişti.