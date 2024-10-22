Cehalet üç çocuğun canını aldı, Yatağın altına konulan ısıtıcı yangın çıkardı

Düzenleme: Kaynak: DHA / İHA
Cehalet üç çocuğun canını aldı, Yatağın altına konulan ısıtıcı yangın çıkardı

Adana Yüreğir'de yatak altına konulan ısıtıcıdan çıkan yangın üç çocuğun feci şekilde can vermesine neden oldu.

Adana’da yatağın altına konulan elektrikli ısıtıcı yangın çıkardı. En büyüğü 6, en küçüğü 1 yaşındaki 3 çocuk hayatı kaybetti.

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Adana merkez Yüreğir ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesi 1106 sokak 3 numaralı evde meydana geldi. İddiaya göre, Suriyeli ailenin kaldığı ve en büyüğü 6 en küçüğü 1 yaşında olan 3 çocuğun yaşadığı evde çocuklar üşümesin diye bir çocuğun yatağının altına ısıtıcı konuldu.

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Daha sonra baba işe giderken, annenin de komşuya gittiği öne sürüldü. Bir süre sonra ısıtıcıdan dolayı yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi.

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Yangının söndürülmesinin ardından ikamete giren ekipler, 6, 4 ve 1 yaşındaki kardeşlerin yaşamını yitirdiğini belirledi.Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.

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