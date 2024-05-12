Çek Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'ndan dikkat çekici Rusya açıklaması

Moskova hükümetinin Avrupa için yıkıcı bir güç olduğuna dikkat çeken Pavel, Rusya'nın özellikle Slav ülkelerinde ciddi bir propaganda ağına sahip olduğunu ve uydurduğu yalanlarla halkı provoke ettiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı açıklamasında "Avrupa ile Rusya uzun vadeli bir mücadeleye girmiş durumda. Ben bu mücadelenin şimdiki olduğu gibi sadece askeri alanda kalacağını sanmıyorum" diye konuştu.

Avrupa ülkelerinin Rusya ile olan sorunlarını masada çözme ihtimalinin bulunmadığını dile getiren Pavel, Putin'in ortak müştereklerde bulunmak yerine kendi isteklerini dikte ettiğini söyledi.