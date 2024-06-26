Çek ordusu kara senaryoya hazırlanıyor

Çek Ordusu Genelkurmay Başkanı Karel Rehka, komutanlara Çek ordusunun en kötü senaryoya, özellikle de nükleer silahlar içeren bir savaşa hazırlandığını bildirdi. Rehka yapılan bilgilendirmede kalıcı barışa güvenmenin gerçekçi olmadığının altı çizilerek, küresel gerilimin artan potansiyeline dikkat çekildi. Rehka, NATO üyeliğinin Çek Cumhuriyeti için önemli bir avantaj olduğunu, herhangi bir çatışma durumunda ülkenin savunmaya aktif olarak katılacağını belirtti.

Rehka ayrıca uluslararası terör tehdidine de değinerek bunun Rusya ile birlikte NATO için büyük bir tehdit olduğunu vurguladı. Ordunun terörizmle baş etme becerisine güvendiğini ifade etti ancak terörizme her türlü desteğin reddedilmesi gerektiğini söyledi.

Genelkurmay Başkanı, Çin'in eylemlerinin var olan dünya düzenine meydan okuduğu Hint-Pasifik ile Avrupa'nın güvenliği açısından sonuçları olan Afrika ve Batı Balkanlar da dahil olmak üzere çeşitli bölgelerde artan gerilimlere de dikkat çekti. Balistik füzelere karşı savunma planlarıyla birlikte Batı teknolojisinin benimsenmesi ve dijitalleşme de dahil olmak üzere devam eden askeri modernizasyon çabalarından bahsetti.

Genel olarak, Çek askeri ve siyasi liderlerinin açıklamaları, öngördükleri zorlukların ve potansiyel tehditlerin altını çiziyor ve hazırlıklı olma ve uluslararası işbirliği ihtiyacını vurguluyor.