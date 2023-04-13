13 Nisan 2023 Perşembe
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Krejcikova'dan flaş Türkiye kararı

Çek raket Krejcikova, kazanacağı ödülü depremzedelere bağışlayacak. 

Haber Giriş: 13 Nisan 2023 Perşembe - 18:51
Takip Et

Çek raketten çarpıcı açıklama

Krejcikova'dan flaş Türkiye kararı
+
Aa
-

Çek Cumhuriyeti-Ukrayna karşılaşması için Antalya’da bulunan Barbora Krejcikova, düzenlenen basın toplantısında, Kahramanmaraşlı depremlerde yaşananları yakından takip ettiğini söyledi.

Organizasyonda milli takımı için mücadele ettiğini ifade eden Krejcikova, şunları söyledi:

"Bu turnuvada kazanacağım tüm ödülü, depremde Türkiye'de mağdur olan insanlar için destek olarak bağışlamak istiyorum. Genç tenis oyuncularına yardım etmek istiyorum. Depremzedelere yardımcı olmaktan çok mutlu olurum. Türkiye Tenis Federasyonu ile yardımların nereye gideceği ve nasıl yardımlar yapılacağı ile ilgili sürekli bağlantıdayız. Eğer benim orada bulunmama da karar verirlerse orada bulunmaktan ve tenis oynamaktan gurur duyarım."
 (AA)

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Kemal Özkiraz 'jubile yapıyorum' diyerek son anketini paylaştı
1
﻿Kemal Özkiraz 'jubile yapıyorum' diyerek son anketini paylaştı
﻿Kemal Özkiraz 'jubile yapıyorum' diyerek son anketini paylaştı
﻿Gezici araştırma AKP'nin kaybettiği oy oranını açıkladı
2
﻿Gezici araştırma AKP'nin kaybettiği oy oranını açıkladı
﻿Gezici araştırma AKP'nin kaybettiği oy oranını açıkladı
﻿Dünyanın en güçlü donanmasında Türkiye bakın kaçıncı sırada. Türkiye listede kritik rol oynuyor
3
﻿Dünyanın en güçlü donanmasında Türkiye bakın kaçıncı sırada. Türkiye listede kritik rol oynuyor
﻿Dünyanın en güçlü donanmasında Türkiye bakın kaçıncı sırada. Türkiye listede kritik rol oynuyor
﻿Ekonomik kriz buna da sebep oldu. AKP'den önce herkes kullanıyordu. Artık kullanamayacaksınız
4
﻿Ekonomik kriz buna da sebep oldu. AKP'den önce herkes kullanıyordu. Artık kullanamayacaksınız
﻿Ekonomik kriz buna da sebep oldu. AKP'den önce herkes kullanıyordu. Artık kullanamayacaksınız
﻿Bakan Kirişçi: Depremin bilançosu 104 milyar dolar
5
﻿Bakan Kirişçi: Depremin bilançosu 104 milyar dolar
﻿Bakan Kirişçi: Depremin bilançosu 104 milyar dolar
﻿Muharrem İnce’den Millet İttifakı'na çağrı: Bu seçimin ikinci tura kalacağı belli...
6
﻿Muharrem İnce’den Millet İttifakı'na çağrı: Bu seçimin ikinci tura kalacağı belli...
﻿Muharrem İnce’den Millet İttifakı'na çağrı: Bu seçimin ikinci tura kalacağı belli...
﻿TFF'den Vodafone Park'la ilgili skandal karar. Beşiktaş olduğu için mi
7
﻿TFF'den Vodafone Park'la ilgili skandal karar. Beşiktaş olduğu için mi
﻿TFF'den Vodafone Park'la ilgili skandal karar. Beşiktaş olduğu için mi
﻿Taner Taşkın isyan etti: Kirlenmiş Türk futbolunda bir sürü şaibe olabilir
﻿Taner Taşkın isyan etti: Kirlenmiş Türk futbolunda bir sürü şaibe olabilir
﻿Taner Taşkın isyan etti: Kirlenmiş Türk futbolunda bir sürü şaibe olabilir
﻿Güngören ‘deki 5 katlı binanın çökme anının en net görüntüsü
﻿Güngören ‘deki 5 katlı binanın çökme anının en net görüntüsü
﻿Güngören ‘deki 5 katlı binanın çökme anının en net görüntüsü
﻿Bülent Korkmaz: Teknik direktörlük hayatımda ilk kez oldu
﻿Bülent Korkmaz: Teknik direktörlük hayatımda ilk kez oldu
﻿Bülent Korkmaz: Teknik direktörlük hayatımda ilk kez oldu
﻿Şampiyon ralli pilotu Craig Breen kazada öldü
﻿Şampiyon ralli pilotu Craig Breen kazada öldü
﻿Şampiyon ralli pilotu Craig Breen kazada öldü
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.