Çekici parfüm seçmek için neler yapılmalı? 'Parfümüm çok hafif' derdine son

Karşı cinsi etkilemek ve daha çekici bir koku seçimi yapmak için ilk olarak kişisel tercihlerinizi ve hangi kokunun size hitap ettiğini belirlemeniz gerekir. Parfüm seçerken dikkate alınması gereken bazı adımlar şu şekildedir:

1- Fiyat Aralığı Belirlenmeli: Parfümler lüks ürünler kategorisinde yer alır. Dolayısıyla fiyatları geniş bir yelpazede değişmektedir. Alışverişe çıkmadan önce ne kadar harcamak istediğinize karar vermek daha ölçülü olmanızı sağlar.

2- Koku Konsantrasyonunu Seçmek Gerekir: Parfümler, koku yoğunluğuna göre farklı isimler almaktadır. Hangisinin daha kalıcı hangisinin daha hafif olduğunu tespit etmek gerekmektedir.

3- Koku Ailesini Daraltıp En Beğendiğiniz Kokuları Listeleyin: Çiçeksi-tatlı kokular taze kesilmiş çiçekler gibi kokarken, meyvemsi kokular genellikle canlı ve taze bir his vermektedir. Odunsu veya baharatlı kokular daha ağır ve karakteristik bir iz bırakmaktadır.

4- Koku Notlarını Anlamaya Çalışın: Parfümler genellikle üst, orta ve alt notalardan oluşur. Üst notalar ilk sıktığınızda hissedilen, orta notalar ise parfümün kalbinde yer alan ve alt notalar ise en kalıcı ve temel kokuları içermektedir.

5- Teninize Uygun Test Yapın: Bir parfümü beğendiyseniz, küçük bir miktarını bir test kağıdına sıkın ve kokuyu gideceğiniz zaman yanınıza alın.

6- Kişisel Tercihlerinizi Keşfetmeye Çalışın: Parfüm seçimi kişisel bir süreçtir ve herkesin hoşlandığı koku farklıdır. Kendi zevkinize ve tarzınıza uygun bir koku bulmak için zaman ayırmak gerekir.

Bu adımlar, markadan bağımsız olarak daha çekici bir koku seçmenize yardımcı olacaktır. Burada önemli faktör sizin kendinizi iyi hissetmeniz ve parfümün kişiliğinizi yansıtması konusudur.