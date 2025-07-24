Çekiçli kavgada polis de yaralandı

Kaynak: İHA

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde keser, tahta, tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgada 1'i polis 2 kişi yaralandı.

Orhan Kemal 8. Sokak'ta inşaat çalışmalarına engel teşkil ettiği gerekçesiyle işçiler park edilen bir aracın çekilmesi istendi. Ancak karşılıklı laf atma sonrası yaşanan tartışma kavgaya dönüştü.

aw503595-01.jpg

Kavganın büyümesi üzerine kalabalık iki taraf birbirine girdi. Keser, tahta, tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga, olay yerine gelen Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle sonlandı.

aw503595-02.jpg

Kavgayı ayırmaya çalışan 1 polis memuru ile kavgaya karışan 1 kişi, başına aldığı keser darbesiyle yaralandı. Yaralı şahsın tedavisinin devam ettiği öğrenildi. 7 kişinin gözaltına alındığı kavgayla ilgili soruşturma sürüyor.

aw503595-03.jpg

Son Haberler
Barış Alıcı Boluspor'da
Barış Alıcı Boluspor'da
Altının kilogram fiyatında gerileme! İşte son rakam (24 Temmuz 2025)
Altının kilogram fiyatında gerileme! İşte son rakam (24 Temmuz 2025)
Feci kazada ölmüşlerdi: 4 kişiye gözyaşlarıyla veda...
Feci kazada ölmüşlerdi: 4 kişiye gözyaşlarıyla veda...
Özge Ulusoy'u ünlü iş insanı sahnede yerin dibine soktu! Davetlilerin ağzı açık kaldı
Özge Ulusoy'u ünlü iş insanı sahnede yerin dibine soktu! Davetlilerin ağzı açık kaldı
Günlük elektrik tüketiminde rekor kırıldı! (24 Temmuz 2025)
Günlük elektrik tüketiminde rekor kırıldı! (24 Temmuz 2025)