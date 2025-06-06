Çekildiler! Victor Osimhen adım adım Galatasaray'a

Galatasaray'ın 25. şampiyonluğunda büyük rol oynayan Nijeryalı golcü Victor Osimhen, kiralık sözleşmesini tamamlayarak Napoli'ye döndü. İtalyan ekibinin 75 milyon euroluk serbest kalma bedelini talep ettiği yıldız golcü için sarı-kırmızılı ekip tüm imkanlarını seferber etti.

Transferde Galatasaray'a rakip olan Al Hilal, Napoli'ye 65 milyon euro bonservis bedeli teklif ederken, Osimhen'e ise yıllık 26 milyon euro ve bonuslar içeren bir sözleşme önerdi. Ancak hem İtalyan ekibi hem de Nijeryalı yıldız bu teklifi kabul etmedi.

AL HILAL'DEN GALATASARAY'A VICTOR OSIMHEN MÜJDESİ!

Footmercato'dan Santi Aouna'nın haberine göre; Al Hilal Victor Osimhen'i transfer etme yarışından çekildi. Nijeryalı golcüye 35 milyon euro öneren Suudi yetkililer yüksek beklentiler nedeniyle geri adım attı.

Napoli'nin de 75 milyon euroda ısrarcı olması nedeniyle Osimhen'in çok pahalı olduğunu düşünen Al-Hilal yönetimi farklı santrforlara yönelecek.