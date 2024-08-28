Çekirdeğin içinden fare kafası çıktı. Lezzet ödüllüymüş bir de...

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Çekirdeğin içinden fare kafası çıktı. Lezzet ödüllüymüş bir de...

Sosyal medyada büyük yankı uyandırdı! Bir vatandaşın marketten aldığı çekirdeğin içinden fare kafası çıktığı iddia edildi. Üstelik, söz konusu ürünün "lezzet ödülü" taşıdığı belirtildi.

Sosyal medyada paylaşılan bir video, kısa sürede geniş yankı uyandırdı. Türkiye'de yaygın olarak bilinen bir market zincirinden satın alınan çekirdek paketinin içinden fare kafası çıktığı iddia edildi. Görüntüler sosyal medyada hızla yayılarak kullanıcıların tepkisini çekti.

"ÜSTELİK BİR DE LEZZET ÖDÜLÜ VAR"

Videoda, bir genç elindeki çekirdek tanelerinin arasındaki fare kafasını kameraya göstererek, "Aldığımız çekirdeğin içinden fare kafası çıktı. Gerekli önlemlerin alınmasını talep ediyoruz. Üstelik bir de lezzet ödülü var" dedi. O sırada videoda bulunan bir başka genç ise, "Şuna bak, fare kafası çıktı. İğrenç. At, iade edeceğiz" ifadelerini kullandı.

98.png

Son Haberler
Rant projesi için 173 bin metrekarelik deniz alanı doldurulacak
Rant projesi için 173 bin metrekarelik deniz alanı doldurulacak
Bursaspor Süper Lig kadrosu kurdu
Bursaspor Süper Lig kadrosu kurdu
Erzurumlu iş insanından kayıp Narin'i bulana ya da yerini bildirene 2 milyon lira ödül
Narin'i bulana 2 milyon lira ödül
Putin'in 5 yıllık yol planı belli oldu
Putin'e bir darbede akademisyenlerden geldi
AKP'li Mücahit Birinci Arap turistlere isyan etti. Dünya tersine mi döndü?
AKP'li Mücahit Birinci Arap turistlere isyan etti