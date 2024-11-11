Çekirdek çitleyip çöpünü yere atan gençlere görülmemiş ceza

Kaynak: İHA
Çekirdek çitleyip çöpünü yere atan gençlere görülmemiş ceza

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bankta park çekirdek çitleyip çöpünü yere atan gençler, kameraya takılınca cezadan kaçamadılar.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bankta park çekirdek çitleyip çöpünü yere atan gençler, kameraya takılınca karşılarında ekipleri gördü. Ceza yemek istemeyen gençler, yere attıkları çekirdek kabukları tek tek topladı.

Bursa'nın İnegöl içesinde çevreye kirletenlere yönelik cezai işlem uygulanmaya devam ediyor. Kameralar başında 24 saat teyakkuzda olan belediye çalışanları, bir gurup gencin parkta çekirdek çitlediklerini ve çekirdek kabuklarını yere attığını fark edince, olay yerine zabıta ekibi sevk edildi. Ekipleri karşısında gören gençler kısa süreli şok yaşarken, ceza yemek istemeyen arkadaş gurubu yere attıkları çekirdek kabukları topladığı anlar kameraya yansıdı. O anları İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, "Nasıl başladı ? Nasıl bitti ? 7/24 kameralarla takipteyiz. İnegölümüzü kirletenleri takip etmeye, uyarmaya ve ceza yazmaya devam edeceğiz" notuyla sosyal medya hesabında paylaştı.

Son Haberler
Aydın’da demir yolunda bomba alarmı
Aydın’da demir yolunda bomba alarmı
MasterChef Ayşe ekranlara geri mi dönüyor! Son pozları olay oldu
MasterChef Ayşe ekranlara geri mi dönüyor! Son pozları olay oldu
Hırvatistan'da sağlık çalışanları maaş zammı talebiyle grev başlattı
Hırvatistan'da sağlık çalışanları maaş zammı talebiyle grev başlattı
Eskişehir’de 76 çocuk sünnet ettirildi
Eskişehir’de 76 çocuk sünnet ettirildi
Kozluk kaya tuzu ve lambası tescillendi
Kozluk kaya tuzu ve lambası tescillendi