Koklayabilen robot geliştirildi

İnsanların görme ve duyma yetenekleriyle benzerlik taşıyan kameralar ve mikrofonlar bulunmaktadır. Ancak tüm teknolojik ilerlemelere rağmen, insan burnundan daha iyi bir yapay burun yapılamadı. Hayvanların ve böceklerin kokuları tespit etmek için kullandıkları reseptörleri şimdi de robotlara eklendi.

Pazartesi günü Biosensor and Bioelectronics dergisinde yayınlanan bir çalışmaya göre, Tel Aviv Üniversitesi'nden bir grup araştırmacı yakın zamanda bazı özel elektroniklerden 10.000 kat daha fazla hassasiyetle kokuyu tanımlayabilen bir robot geliştirdiklerini duyurdu. Ekip, robotu biyo-hibrit bir platform olarak tanımlıyor. Bir koku algıladıklarında antenler tarafından üretilen elektrik sinyali miktarını ölçen bir elektronik sisteme bağlı olan, bir çöl çekirgesinden alınan bir dizi antene sahip olarak tanımlandı.



Robotu, sinyal çıktılarına göre kokuları karakterize etmeyi öğrenen bir algoritmayla eşleştirdiler. Sekiz "saf" koku ile iki koku karışımları arasında güvenilir bir şekilde ayrım yapabilen bir sistem geliştirdi.

Bilim insanları, robotlarının bir gün uyuşturucu ve patlayıcıları tespit etmek için kullanılabileceğini söylüyor.

Tel Aviv Üniversitesi'nden yayınlanan bir YouTube videosu, robotun "bilimsel bir ilk" olduğunu iddia ediyor, ancak geçen haziran ayında Michigan Eyalet Üniversitesi'nden araştırmacılar, kanser hücrelerini tespit etmek için cerrahi olarak değiştirilmiş çekirgeler kullanan bir sistemi ayrıntılı olarak açıklayan bir araştırma yayınlamışlardı. 2016’da bilim insanları ayrıca çekirgeleri bomba koklayan robotlara dönüştürmeyi de denediğini belirtti.