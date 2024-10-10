Çekmeköy'de 3 araç zincirleme kaza!

Düzenleme: Kaynak: İHA
Çekmeköy'de 3 araç zincirleme kaza!

İstanbul Çekmeköy'de 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı. Araç sürücülerinden biri de olay yerinden kaçtı.

İstanbul Çekmeköy'de 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı. Kazadaki araç sürücülerinden biri olay yerinden kaçtı.

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Kaza, Şile Otoyolu Edirne istikametinde saat 22.30 sıralarında yaşandı.

İddiaya göre, seyir halindeki sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 06 BHZ 986, 34 CRY 727 ve plakası öğrenilemeyen bir araç seyir halindeyken zincirleme kazaya karıştı.

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Kazada 3 kişi yaralanırken, kazaya karışan bir araç ise olay yerinden kaçtı. Diğer sürücüler tarafından sağlık ekiplerine haber verildi.

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Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, kaza nedeniyle yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Polis ekipleri trafiği kontrollü şekilde ilerletirken, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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