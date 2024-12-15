Çekmeköy’de 4 katlı binada yangın çıktı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Çekmeköy’de 4 katlı binada yangın çıktı

İstanbul Çekmeköy'de bir binanın çatı katında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.

Olay 04.45 sıralarında Çekmeköy Merkez Mahallesi Dutluk Sokak üzerinde bulunan 4 katlı binada meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle çatı katında çıkan yangın, büyüyerek bütün çatıyı sardı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, çatı katında bulunan 2 kişi ekipler tarafından kurtarıldı. Binadaki yaklaşık 20 daire ekipler tarafından tahliye edildi.

​​​​​​​

Yangınla ilgili konuşan mahalle sakinlerinden Bekir Akgün, "Bu binada oturuyoruz. Otururken bağrışmalar oldu. Dışarı çıktık, çıktığımızda çatı katının yandığını gördük. Mahsur kalma vardı onları çıkarttılar. Onlar kurtuldu. İtfaiyeyi aradık. Polisi aradık hepsi geldi. Müdahale ettiler. Gördüğünüz gibi söndürmeye devam ediyorlar. Allah'a şükür ölen ya da yaralanan yok" şeklinde konuştu.

​​​​​​​

Öte yandan ekiplerin çalışması sonucu yangın söndürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Çekmeköy’de 4 katlı binada yangın çıktı

Son Haberler
Arda Güler’in 2 asisti galibiyete yetmedi. Herkes maçın başındaki hareketini konuşuyor
Arda Güler’in 2 asisti galibiyete yetmedi. Herkes maçın başındaki hareketini konuşuyor
MasterChef son eleme adayı kim oldu? Çok konuşulan 2 isim potada
MasterChef son eleme adayı kim oldu? Çok konuşulan 2 isim potada
Beyoğlu’nda gecekondu alev alarak bomba gibi patlamadı
Beyoğlu’nda gecekondu alev alarak bomba gibi patlamadı
Trabzon’da virajı alamayan minibüs uçuruma yuvarlandı
Trabzon’da virajı alamayan minibüs uçuruma yuvarlandı
Yeniçağ Gazetesi: AKP iktidarı 20 bin okula kilit vurdu!
Yeniçağ Gazetesi: AKP iktidarı 20 bin okula kilit vurdu!