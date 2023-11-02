Çekmeköy'de etkili olan kuvvetli yağışın ardından iki araç suda mahsur kaldı

Olay, Mehmet Akif Mahallesi, Menderes Caddesi üzerinde meydana geldi. Kuvvetli yağışın ardından cadde üzerindeki rögarların tıkanması sonucu yükselen sular caddeyi göle çevirdi. Cadde üzerinde seyir halinde olan bir kamyonet ve minibüs yükselen sularda mahsur kaldı.

Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri caddeyi araç trafiğine kapatırken, itfaiye ekipleri suda mahsur kalan araçların kurtarılması için çalışma başlattı. Mahsur kalan araçların sürücüleri kendi imkanları ile çıkarken, araçlarda hasar oluştu. Cadde üzerinde biriken yağmur suyunun çekilmesi için belediye ekipleri çalışma başlattı.