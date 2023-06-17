Çekmeköy'de fren yerine gaza bastı pastaneye daldı

ÇEKMEKÖY'de cip sürücüsü fren yerine gaza basınca pastaneye daldı. 5 kişinin hafif yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Çekmeköy'de fren yerine gaza bastı pastaneye daldı

İstanbul Çekmeköy'de fren ile gaz pedalının yerini karıştıran sürücü az daha faciaya neden oluyordu.
Kaza, Çekmeköy'de Mimar Sinan Mahallesi Çavuşbaşı Caddesi üzerinde dün saat 14.20 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Evrin Ergen yol kenarına yanaştığı sırada fren yerine gaza basınca kaldırımı aşarak pastaneye daldı. Kazada sürücü ile pastanedeki 4 kişi hafif yaralandı. Kaza anında pastanenin içinde yaşananlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Cip çekiciyle pastaneden çıkarılarak götürüldü. Kazayı anlatan Pastanenin sahibi Ensar Demirci, "Kıl payı ufak tefek sıyrıklarla kurtardık. 10-15 dakika öncesinde buralarda masalar hep doluydu. En büyük şansımız buranın boşalmış olmasıydı. İçeride iki müşteri vardı, onlar da ufak tefek sıyrıklarla atlattı" dedi.

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