28 Şubat 2023 Salı
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

 Çekmeköy'de nefes kesen banka soygunu 

Çekmeköy'de bir bankanın şubesine giren şüpheli silah tehdidiyle kasadaki 130 bin lirayı alıp kaçtı. Bankadaki polis memuru ve çevredekiler kovalamaca sonucu şüpheliyi paralarla birlikte yakaladı. Şüphelinin elinde olan silahın ise oyuncak silah olduğu öğrenildi. 

Haber Giriş: 28 Şubat 2023 Salı - 15:40
Takip Et

Çekmeköy'de nefes kesen banka soygunu 

 Çekmeköy'de nefes kesen banka soygunu 
+
Aa
-

DHA'nın haberine göre, olay, saat 12.00 sıralarında Taşdelen Mahallesi’nde bir banka şubesinde meydana geldi. Şüpheli şahıs banka şubezine girdikten sonra elindeki silahı güvenlik görevlisine yönelterek silahını vermesini istedi. 

Güvenlik görevlisinin silahını alan şüpheli, banka çalışanlarını da tehdit ederek kasadan 130 bin lira alarak kaçmaya başladı. Bu sırada bankaya gelen sivil bir polis memuru şüphelinin kaçtığını görünce, kovalamaya başladı. 

Kovalamaca sırasında dur ihtarında bulunarak havaya ateş açtı.  Çevredeki vatandaşlarda polis memuru ile birlikte şüpheliyi yakalamak için kovalamacaya katıldı. Yaşanan kovalamaca sonunda şüpheli yakalandı. 

İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Bankadan aldığı paralar ve tabanca ile birlikte şüpheli polis merkezine götürüldü. Ekipler, yerdeki silah ve boş kovanlarda inceleme yaptı. Şüphelinin bankaya girdiği sırada elinde olan silahın oyuncak silah olduğu öğrenildi.

"ELİNDE OYUNCAK SİLAH VARDI"

Polis memuru ile birlikte şüpheliyi kovalayan Necip Araz "Polisin havaya ateş  ettiğini gördüm, çevredekilerde soygun olduğunu söyledi. Arkadaşımla birlikte peşinden koştuk. Yakaladıktan sonra polise teslim ettik. Bir kişi oyuncak silahla geliyor, güvenlikçinin silahını alıp bankadan çaldığı paralarla kaçmaya çalışırken yakaladı. Karakola götürdüler" dedi. 

Şüpheliyi kovalayan Ercan Kapıcıoğlu "Polis havaya ateş edince,soyguncu yukarı doğru kaçmaya başladı. Sokakları bildiğimiz için bizde peşinden gittik. Normal vatandaş gibi yürümek istedi. Bizde üzerine atlayarak etkisiz hale getirdik. Elinde oyuncak silah vardı, güvenlik görevlisinin silahını yere bıraktı. Çaldığı paraların bir kısmı da yola saçılmıştı" diye konuştu. 

 

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Kahramanmaraş depremini bilmişti. Deprem kahini net tarih verip büyüklüğünü açıkladı
1
﻿Kahramanmaraş depremini bilmişti. Deprem kahini net tarih verip büyüklüğünü açıkladı
﻿Kahramanmaraş depremini bilmişti. Deprem kahini net tarih verip büyüklüğünü açıkladı
﻿Aziz Yıldırım'ın 'Hükümet istifa' tezahüratıyla ilgili Erdoğan'a yaptığı tavsiye gündem oldu
2
﻿Aziz Yıldırım'ın 'Hükümet istifa' tezahüratıyla ilgili Erdoğan'a yaptığı tavsiye gündem oldu
﻿Aziz Yıldırım'ın 'Hükümet istifa' tezahüratıyla ilgili Erdoğan'a yaptığı tavsiye gündem oldu
﻿Erdoğan helallik istedi. Farah Zeynep Abdullah tek cümleyle yanıt verdi
3
﻿Erdoğan helallik istedi. Farah Zeynep Abdullah tek cümleyle yanıt verdi
﻿Erdoğan helallik istedi. Farah Zeynep Abdullah tek cümleyle yanıt verdi
﻿Samsung Galaxy A54 5G'nin özellikleri açıklandı
4
﻿Samsung Galaxy A54 5G'nin özellikleri açıklandı
﻿Samsung Galaxy A54 5G'nin özellikleri açıklandı
﻿Deprem bölgesine tuvalet götüremeyen iktidar bakın nereye hemen 1 milyar dolar akıtacak. Remzi Özdemir açıkladı
5
﻿Deprem bölgesine tuvalet götüremeyen iktidar bakın nereye hemen 1 milyar dolar akıtacak. Remzi Özdemir açıkladı
﻿Deprem bölgesine tuvalet götüremeyen iktidar bakın nereye hemen 1 milyar dolar akıtacak. Remzi Özdemir açıkladı
﻿Haluk Levent ve Şahan Gökbakar arasında çadır tartışması. Sosyal medyada karşı karşıya geldiler
6
﻿Haluk Levent ve Şahan Gökbakar arasında çadır tartışması. Sosyal medyada karşı karşıya geldiler
﻿Haluk Levent ve Şahan Gökbakar arasında çadır tartışması. Sosyal medyada karşı karşıya geldiler
﻿Bahçeli istifa edince 50 yıllık Galatasaraylı ünlü yazar Beşiktaşlı oldu
7
﻿Bahçeli istifa edince 50 yıllık Galatasaraylı ünlü yazar Beşiktaşlı oldu
﻿Bahçeli istifa edince 50 yıllık Galatasaraylı ünlü yazar Beşiktaşlı oldu
﻿Rusya'nın farklı bölgelerine İHA'larla saldırılar yapıldı
﻿Rusya'nın farklı bölgelerine İHA'larla saldırılar yapıldı
﻿Rusya'nın farklı bölgelerine İHA'larla saldırılar yapıldı
﻿ Çekmeköy'de nefes kesen banka soygunu 
﻿ Çekmeköy'de nefes kesen banka soygunu 
﻿ Çekmeköy'de nefes kesen banka soygunu 
﻿Kekik yağı sırt ağrılarına iyi geliyor
﻿Kekik yağı sırt ağrılarına iyi geliyor
﻿Kekik yağı sırt ağrılarına iyi geliyor
﻿Köyün üstüne kayalar yağdı
﻿Köyün üstüne kayalar yağdı
﻿Köyün üstüne kayalar yağdı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.