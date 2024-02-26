Çekmeköy'de otomobil durağa daldı; 4 yaralı

Kaynak: DHA
Çekmeköy'de otomobil durağa daldı; 4 yaralı
Çekmeköy'de yaşanan trafik kazasında sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, önce bir durakta bekleyen bir kişiye ardından da boş bir büfeye çarptıktan sonra devrildi.

Kazada, otomobilde bulunan 3 kişiyle birlikte durakta bekleyen bir vatandaş ağır yaralandı.

Kaza, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nde saat 14.00 sularında meydana geldi. Otomobilin bilinmeyen bir nedenle kontrolünü kaybetmesi sonucu önce durakta bekleyen bir kişiye çarptığı belirtildi. Daha sonra ise otomobilin boş bir büfeye çarparak devrildiği aktarıldı. Kazanın etkisiyle büfe yıkılırken, park halindeki iki otomobilde de hasar meydana geldi.

Olayın haber verilmesi üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Kazada yaralananlar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan yaşlı adamın durumuyla ilgili bilgi verilirken, kaza nedeniyle Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi Ümraniye istikametinin uzun süre trafiğe kapatıldığı ifade edildi.

Güvenlik kameralarına yansıyan kaza anı, bir motosikletlinin yolculuk yaptığı sırada meydana geldiği ve toz bulutunun oluştuğu anları gösterdi.

Kazayı gören bir vatandaş, "Hurda toplarken ses geldi. Sesi duyunca aşağı indim. Araç geldi yayaya çarptı. Yaya da 55'li yaşlarında. Ağır şekilde yaralıydı. Otomobil kulübeye vurdu ve yan yattı. Aracın içinde biri 5 yaşında bebek, sürücü erkek ve yanında da karısı vardı. 3 kişiyi yaralı şekilde çıkarttık. Yaşlı adamın durumu ağırdı" şeklinde konuştu.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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