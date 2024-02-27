Çekmeköy'de tartıştığı eşini öldürmüştü! Adliyeye sevk edildi

Çekmeköy Güngören Mahallesi'nde bu sabah 04.30 sıralarında Hakan Araz tartıştığı eşi Emine Ülkü Araz'ı evde silahla rehin aldı. Emine Ülkü Araz'ın "Eşim silahla beni rehin alıyor" diye polis ihbar hattına mesaj göndermesi üzerine çok sayıda ekip adrese sevk edildi. Müzakereci ekipler silahlı kocayı, kapıyı açması ve eşini serbest bırakması konusunda uzun süre ikna etmeye çalıştı.

KOÇBAŞI İLE KIRARAK İÇERİ GİRDİ

Polisin tüm ikna çabalarına rağmen Araz'ın kapıyı açmaması üzerine olay yerine özel harekat polisleri çağrıldı. Özel harekat polislerinin olay yerine geldiği sırada evin içinde 7-8 el silah sesi duyuldu. Özel Harekat polisleri evin kapısını koçbaşı ile kırarak içeri girdi.

AĞIR YARALANDI, HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Polis, şüpheli Araz'ı dairenin balkonunda yakalayarak etkisiz hale getirdi. Vücudunun çeşitli yerlerinden aldığı mermilerle ağır yaralanan Ülkü Araz ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

“BENİ ALDATTIĞINI DÜŞÜNÜYORDUM”

Cinayet Büro Amirliğine getirilen şüpheli Hakan Araz olayla ilgili sorgulandı. Şüphelinin emniyette verdiği ifadede "Beni aldattığını düşünüyordum. Bu nedenle aramızda daha önceden kavgalar çıkmıştı. Yine kavga çıktı. Bu sefer onu öldürdüm" dediği öğrenildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.