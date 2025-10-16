İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, Çekmeköy'deki açılış töreninde yaptığı konuşmada, İstanbul'un 16 milyonu aşan kişiyle birçok ülkeden fazla nüfusa sahip olduğunu hatırlatarak "Her gün milyonlarca vatandaşımız, aynı saatte evlerinden çıkıyor, işine gidiyor, okuluna gidiyor. Aynı saatte de okulundan, işinden evine gidiyor. Dolayısıyla çok ciddi bir trafik yoğunluğuyla karşı karşıya kalıyoruz. Ziyaretçisi çok fazla olan, bir başka deyişle yaşayan bir şehir. Tabii ki 24 saat yaşıyorsanız, trafik yoğunluğunuz oluyor." dedi.

İstanbul'un trafik problemini çözeceklerini ifade eden Aslan, yeni kavşakla Çekmeköy Taşdelen Mahallesi ve Şile Yolu üzerindeki trafik yoğunluğunun azalacağını belirtti. Aslan, alt geçit, dönel kavşak ve dönel bağlantı ile trafik akışını rahatlatmak için kavşağa yaklaşık 600 milyon lira harcandığını söyledi.