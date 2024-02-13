Çekya Rus ve Belaruslulara vize yasağını süresiz uzatacak

Kaynak: AA
Çekya Rus ve Belaruslulara vize yasağını süresiz uzatacak
Çekya Dışişleri Bakanlığı, Moskova yönetiminin Ukrayna'da başlattığı savaş nedeniyle Rus ve Belarus vatandaşlarına yönelik yaklaşık 2 yıldır uygulanan vize ve oturum izni yasağını süresiz uzatmayı planlıyor.

Çekya Haber Ajansının Dışişleri Bakanlığına dayandırdığı haberde, Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaşa tepki olarak Rus ve Belarus vatandaşlarına yönelik yürürlükte olan vize ve oturum izni yasağının süresiz uzatılmasının öngörüldüğü kaydedildi.

Haberde, Rus ve Belarus vatandaşlarına yeni vize ve oturum izni verilmesini yasaklayan düzenlemenin 31 Mart’ta sona ereceği belirtildi.

Yasak, insani durumlar nedeniyle yapılan başvuruları kapsamıyor.

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde vatandaşlığı bulunan ya da Çek bir aile ile akrabalığı olan kişiler kısa süreliğine vize başvurusunda bulunabiliyor.

Çekya, savaşın başlamasının ardından yürürlüğe giren düzenlemeyi geçen yıl bir kez daha uzatmıştı.

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