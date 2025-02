Çekya üretici enflasyonunda keskin düşüş

Çekya’da üretici fiyat endeksi (ÜFE) yıllık bazda sert bir düşüş göstererek Ocak 2025’te %0,5 seviyesine geriledi. Aralık 2024’te son 19 ayın zirvesi olan %2,8’e ulaşan üretici enflasyonu, piyasa tahminleri olan %1,3 seviyesinin de altında kaldı. Bu, Mart 2024’te kaydedilen değişim göstermeyen enflasyon oranından bu yana en düşük seviye oldu.

Çekya'da enflasyon geriledi

Bu düşüşte su temini, kanalizasyon, atık yönetimi ve arıtma hizmetlerindeki fiyat artışlarının önemli ölçüde yavaşlaması etkili oldu (%4,1 vs %9,2). Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme hizmetlerinde ise maliyetler belirgin bir şekilde azaldı (-%2 vs %9,3). Madencilik ve taş ocakçılığı sektöründeki fiyat düşüşü devam etti, ancak hız kesti (-%0,8 vs -%1,6).

Öte yandan, imalat sektöründe fiyatlar yükselişini sürdürdü ve %1,3 seviyesine çıktı (Aralık: %1). Aylık bazda bakıldığında, üretici fiyat endeksi Ocak 2025’te %0,2 oranında artarak bir önceki ayki %0,6’lık yükselişin gerisinde kaldı. Bu oran, piyasa beklentileri olan %0,8’lik artışın da oldukça altında gerçekleşti.