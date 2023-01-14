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Çekya’da devlet başkanlığı seçimi ikinci tura kaldı

Çekya’da devlet başkanlığı seçiminin ilk turu tamamlandı. Adaylardan hiçbirinin yüzde 50’den fazla oy alamamasının ardından seçimler ikinci tura kaldı.

Haber Giriş: 14 Ocak 2023 Cumartesi - 22:34
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Çekya’da devlet başkanlığı seçimi ikinci tura kaldı

Çekya’da devlet başkanlığı seçimi ikinci tura kaldı
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Çekya'da iki gün süren ve halkın yüzde 68’inin katıldığı devlet başkanlığı seçiminde oy verme işleminin tamamlanmasının ardından sayıma geçildi. Devlet başkanı olmak için yarışan sekiz adaydan hiçbirinin yüzde 50’den fazla oy alamaması üzerine seçimler 27-28 Ocak tarihlerinde yapılacak ikinci tura kaldı.

Sandıkların yüzde 99,60’ı açılırken, resmi olmayan sonuçlara göre oyların yüzde 35,35’ini alan eski Genel Kurmay Başkanı Andrej Babis ile oyların yüzde 35,04’ünü alan eski Başbakan Andrej Babis, iki hafta sonra yapılacak olan ikinci turda devlet başkanlığı için yarışacak.

İlk turda birinci sırada yer alan Petr Pavel ilk turun ardından yaptığı açıklamada, "Halkımızın desteği için teşekkür ederim. Henüz devre arasındayız. Ülkemizde haysiyet, barış ve düzen için mücadele edeceğiz. Sizlere güveniyorum" dedi.

Devlet başkanlığı seçimlerinde ilk iki sırada yer alamayan diğer adaylardan bazıları ise ikinci turda Petr Pavel’i destekleyeceklerini açıkladı. Yüzde 13,92 oy alarak üçüncü olan seçimlerin tek kadın adayı Ekonomist Danuse Nerudova yaptığı açıklamada “Aldığım oy oranına karşı şaşkınım. Ortada hala büyük bir kötülük var ve bu kötülüğün adı Andrej Babis. Petr Pavel’i tebrik ediyorum. İkinci turda kendisini destekleyeceğim" dedi.

Yüzde 6,75 oranında oy alarak dördüncü olan Pavel Fischer ise seçim sonuçlarını kendisi için hayal kırıklığı olarak yorumlarken ikinci turda Petr Pavel’i destekleyeceğini söyledi. Emekli diplomat Jaroslav Bastav oyların yüzde 4,45’ini alarak beşinci, oyların yüzde 2,56’sını alan akademisyen Marek Hilser altıncı, yüzde 1,35’lik oy oranı ile işadamı Karel Divis yedinci ve yüzde 0,55 oy alan doktor Tomas Zima ise sonuncu oldu.

Andrej Babis Pazartesi günü Avrupa Birliği (AB) fonlarından kendi şirketi için 2 milyon euro kullandığına yönelik suçlamalardan yargılandığı yolsuz davasında beraat etmişti.

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