Celal Adan’a sert tepki: Boş konuştu, kafadan salladı!..

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili ve MHP Milletvekili Celal Adan’ın "Devlet Bahçeli Bey tarafından ortaya konan irade kardeşlik destanına dönüştü. Bahçeli'nin iradesi yüzde 99 kabul gördü" açıklaması büyük tepki çekti. Konuyu köşesinde kaleme alan Korkusuz gazetesi yazarı Osman Ferit, “ortada yapılmış böyle bir anket yok!” dedi.

ŞEHİT AİLELERİNİ İNCİTTİ

Osman Ferit, şunları yazdı:

"Öcalan’a yaptığı çağrı ile müzakereleri başlatan MHP lideri Devlet Bahçeli’nin yakın adamlarından olan Meclis Başkanvekili Celal Adan, ‘yeni süreci halkımızın yüzde 99’u destekliyor’ dedi. Boş konuştu tabii ki… Kafadan salladı! Ortada yapılmış böyle bir anket yok! Celal Adan. On binlerce gazinin duygularını ve gözü yaşlı şehit ailelerinin acılarını yok saydı, en azından ayıp etti!”

BÜYÜK MÜJDEYMİŞ

MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan, partinin İstanbul teşkilatının düzenlediği iftar öncesi gazetecilerin sorularını cevaplarken, “Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli bey tarafından ortaya koyulan irade bir kardeşlik destanına dönüşmüştür. Cumhurbaşkanımızın söylediği Recep Tayyip Erdoğan'ın desteğiyle çıkış, bugün Türkiye'nin %99'u tarafından kabul edildi. Büyük bir müjde ile ifade etmek isterim ki milletimizin kendini koruma iradesi, devletimizin kendini koruma iradesi her zaman çok güçlü olmuştur” demişti.