Celal Şengör donun tarihini açıkladı. Donun icadına kadar araştırmış

Editör: Ali Öncü

Celal Şengör 2017 yılında katıldığı Teke Tek programında donun tarihini anlatmıştı. O görüntüler yeniden gündem oldu.

Program'da Fatih Altaylı, Şengör'e İskoçlar'ın neden etek giydiğini sorması üzerine Celal Şengör İskoç eteği ve donun tarihi ile ilgili şu açıklamayı yapıyor:

"Onun giydiği etek yün ve altına muazzam çoraplar giyiyor. Altına don giyilmiyor. Don 19'uncu yüzyıl icadıdır. Don 19'uncu yüzyıldan önce kimsede yok. Kadınlar giymiyor. Uzun etekler var ya, altında don yok. 19'uncu yüzyıl. Erkeklerde de don yok. Pantolonun altında don yok. hiç bir yerde yok. Lüzum yok çünkü. Don hijyendir ve o hijyen anlayışı yok."