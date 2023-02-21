Celal Şengör İstanbul depreminin kaç dakika süreceğini açıkladı. Duyan İstanbul’dan kaçmak için bilet alır

Güneydoğu Anadolu’da 11 ili vuran depremler sonrası dün gece Hatay’da 2 büyük deprem daha meydana geldi. Bu bölgeler peş peşe gelen depremlerle sarsılırken uzmanlar da uyarılarda bulunuyor. Kırılan fayların bölgedeki diğer fayları da tetikleyebileceğine dikkat çeken uzmanlar, tedbirli olunması gerektiğini söylüyor. Binaların durumu ve nüfus yoğunluğuna dikkat çeken uzmanlar olası bir depremde İstanbul'daki tablonun çok daha kötü olmasından endişe ediyor.

Prof. Dr. Celal Şengör'den beklenen İstanbul depremiyle korkutan açıklama geldi.

KAFA TV'nin YouTube'daki kanalına Şengör büyük İstanbul depreminin kaç dakika süreceğini açıkladı.

"2 DAKİKA SÜRECEK"

İstanbul depreminin süresiyle ilgili de tahminde bulunan Şengör açıklamasının devamında şöyle konuştu;

"Elimizdeki verilere göre İstanbul depreminin 2 dakika süreceğini düşünüyoruz. Beykoz, Anadolu Hisarı ve Bebek buralar sağlam yerler fakat Beşiktaş'a garanti veremem. İstanbul'da sahillerden uzak durulmasını tavsiye ediyorum.

BÖLGELERİ AÇIKLADI

Marmara'da en az 7 şiddetinde deprem beklediklerini söyleyen Şengör, bu depremin Yeşilköy ve Tuzla'da 9 şiddetinde hissedileceğini belirtti. Şengör, "Yeşilköy'de ve Tuzla'da şiddet 9'a çıkacak! Büyüklük değil ama şiddet 9 olarak hissedilecek. Depremin büyüklüğü için en az 7.0 şiddetini öngörüyoruz. Yeşilköy'ün zemini de iyi değil. Adalar'daki evler sağlam ama fay burnunuzun dibinde, Adalar'da tsunami tehlikesi yok. Adalar'ı sıkı bir şekilde sallayacak." ifadelerini kullandı.

İSTANBUL DEPREMİ ELİ KULAĞINDA

T24’ten Cansu Çamlıbel’e konuşan Şengör, beklenen İstanbul depremine ilişkin "İstanbul için depremin eli kulağında. Ama bir tarih telaffuz edemeyiz. Mümkün değil. Dünyadaki bütün deprem camiasında hâlâ konuşulan; depremin önden kestirilmesi mümkün değildir" ifadelerini kullandı.