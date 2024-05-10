Celal Şengör “Kaçış yok” diyerek açıkladı: Türkiye ile Libya birleşecek

Ünlü Jeolog Prof. Dr. Celal Şengör, Türkiye'nin geleceğine ilişkin dikkat çeken bir senaryo ortaya koydu.

Gazeteci Fatih Altaylı ile HT Bilim Tarih Felsefe kanalında yaptığı söyleşide konuşan Şengör, araştırmaların her 600 milyon yılda bir yeni bir süper kıta oluşumu gösterdiğini belirtti.

Şengör, dünyanın bu süreçte değişim yaşadığını ve Türkiye'nin haritadaki konumunun da değişeceğini iddia etti.

"KAÇIŞ YOK! KESİNLİKLE YAŞANACAK"

Avrupa'nın yaşanacak kıta değişimleriyle birlikte 'parçalanacağını’ ve ‘Batı Avrupa'nın bir ada haline geleceğini' öne süren Şengör, Asya ve Amerika'nın da büyük ihtimalle çarpışacağını söyledi.

EN ÇOK TÜRKİYE ETKİLENECEK

10 milyon yıl sonra oluşacağı tahmin edilen Yeni Pangea'dan Şengör'e göre en çok Türkiye etkilenecek.

Yeni bir dağ kuşağı oluşacağını ve Akdeniz'in tamamen kapanacağını kaydeden Şengör, şu anda bile bu oluşumların yaşandığını aktardı.

TÜRKİYE, LİBYA İLE BİRLEŞECEK

Celal Şengör, Türkiye ile Libya’nın 10 milyon yıl sonra birleşerek kara komşusu olacağını söyledi.

Şengör, "Mesela 10 milyon yıl sonra Libya ile öpüşüyoruz. Bugünkü hıza bak, biz gidip Libya ile birleşiyoruz. Doğu Akdeniz yavaş yavaş kapanıyor." ifadelerini kullandı.