Celal Şengör’den Kaftancıoğlu’na destek: Önerisini can-ı gönülden destekliyorum

Celal Şengör, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun Lozan önerisine destek geldi.

Celal Şengör’den Kaftancıoğlu’na destek: Önerisini can-ı gönülden destekliyorum

Editör: Özge Ceren Çimen

Celal Şengör, fatihaltayli.com.tr'de yayınlanan mektubunda CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun Lozan Antlaşması'nın imzalandığı 24 Temmuz'un resmi bayram olarak kutlanmasına dair önerisine can-ı gönülden katıldığını belirtti.

Şengör mektubunda şu ifadeleri kullandı:
“Sözüm ona bu antlaşmayla 'büyük' toprak kaybına uğradığımız iddia edilmiştir. Bu antlaşmadan önce bizim olan tek bir karış toprak kaybedilmediği gibi (Musul ve Kerkük bile İngiliz, Hatay da Fransız işgali altındaydı; ama sonra Atatürk Hatay'ı da kurtardı), bizden alınan Ege Bölgesi, Güney ve Güneydoğu Bölgesi ve Doğu Anadolu'nun önemli bir kısmı Kurtuluş Savaşı ile tekrar kazanılmış ve bu kazanım Lausanne'da tasdik edilmiştir"

"Bu komplo teorilerini kim üretmiştir?

'Keşke Yunan kazansaydı' diyen deliler (ve onun tabutuna omuz veren, içinde Cumhurbaşkanımızın damadı olan bir bakanın bile olduğu siyasilerimiz), cahil ve aptallar ve tabiî kötü niyetli kişiler.

Cehaletin kaynağı ise Türkiye halkının, medyayı takip edenler açısından sadece Makedonya'nın üzerinde alttan ikinci olduğu bir uluslararası raporda açıklandığı şekilde, dünyadan bîhaber olmasıdır. Yeni yapılan ve gazetelerimizde yayımlanan bir çalışmada, 15 yaş üzeri nüfûsumuzun tek bir kitap bile okumadığı ortaya çıkmıştır. Bu durumdaki bir nüfusla bir ülkede aklı başında tek bir adım demokratik yöntemlerle atılamaz. Eğitim sistemimizin son 20 yılda içine düşürüldüğü korkunç bir uçurum içinde bulunması vaziyetimizin en önemli sebebidir ama bunun tohumları daha 1946'da atılmıştır.

Elimizde kalan ve Rumeli göçmenleri rahmetli dedelerimin dediği gibi, Büyük Atatürk'ün bize hediye ettiği son vatan parçasını da kaybetmek istemiyorsak bu halimize âcilen bir çare bulunmalıdır. Yoksa sonumuz Afganistan'dır. Artık aklımızı başımıza almanın zamanı gelmiştir ve hızla geçmektedir.

Son bir not olarak, Dr. Canan Kaftancıoğlu Hanımefendi'nin 'Lausanne günü millî bayram olmalıdır' teklifine can-ı gönülden katıldığımı belirtmek isterim."

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